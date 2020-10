Las circunstancias que se desprenden de la balacera de anoche en Hato Rey lleva a las autoridades a presumir que el ataque iba dirigido hacia Isadora Nieves Cruz, conocida como “Pinky Curvy”.

El coronel José Juan García, comandante de área de San Juan, indicó que la mayoría de los impactos de bala estaban en el área del pasajero de la guagua Toyota Tacoma, donde viajaba Nieves Cruz.

Imagen del vehículo en el que viajaba Pinky Curvy, que fue atacada a tiros.

En febrero de 2019, Nieves Cruz figuró en pliego acusatorio de un gran jurado federal contra la ganga conocida como Las FARC por cargos de narcotráfico.

“Mi experiencia me dice que fue por narcotráfico y por las características de lo que se encontró en la escena, ella (Nieves Cruz) podía ser la tarjeta”, sostuvo García, quien dirigió en el pasado la División de Drogas de la Policía.

PUBLICIDAD

Agregó que “serán los investigadores los que determinarán oficialmente el móvil y lo confirmarán o descartarán”.

Nieves Cruz fue asesinada anoche en la avenida Roosevelt, en Hato Rey, después de que fueran tiroteados desde otro vehículo.

“Por lo que vio, le dispararon más al lado del pasajero donde ella estaba. Los disparos estaban concentrados en el lado derecho, por detrás, al frente y hasta por la capota había unos impactos, pero no se sabe aún si eran de entrada o si fue que por ahí salieron algunos de los disparos que entraron por otros lados”, señaló García.

El vehículo era conducido por un joven de 23 años que sobrevivió al ataque con heridas de balas en las piernas y brazos.

Se identificó como pareja de Nieves Cruz, después de que buscó refugio en un restaurante de donde la pareja salía cuando fue baleada.

“Es un crimen de acecho, donde se encuentran varios calibres y ella fue acusada federal por un caso de narcotráfico. Son características de que ese podía ser el móvil, así que no se descarta”, abundó García.

Por lo pronto, el coronel adelantó que los investigadores indagarán en las cámaras de seguridad de los comercios que están en la avenida Roosevelt, cercanos al lugar de los hechos para tratar de obtener alguna pista.

La querella policiaca indica que “los atacantes al percatarse de la presencia policiaca realizaron varias ráfagas de disparos para abandonar el lugar”.

Poco después, las autoridades encontraron un vehículo que alguien dejó abandonado cerca de la parada del Tren Urbano en Santurce y se investiga si guarda relación con el asesinato de Nieves Cruz.

PUBLICIDAD

Se trata de un auto Hyundai Accent, color rojo, que al momento no figura robado, ni tampoco registrado. García dijo que pudo haber sido comprado recientemente y todavía no se refleja en el sistema, que no haya sido robado o que el dueño todavía no lo haya reportado como hurtado.

El auto tenía impactos de bala en el cristal frontal que pudieran ser de disparos realizados desde el interior, pues adentro del auto encontraron casquillos de bala.