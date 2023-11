La Policía continúa investigando un “carjacking” que dos asaltantes presuntamente perpetraron contra un turista de Texas, la semana pasada, en Condado, y en el que, además del vehículo, se llevaron a un perro de servicio que, posteriormente, fue encontrado muerto en una zona de San Juan.

Aunque el dueño del animal, quien se identificó como Dennis Brown, indicó que encontró a su mascota con dos heridas de bala, el teniente Iván Santiago Sánchez, de la división de Propiedad y Robo de la Policía de Puerto Rico, explicó que no se pudo determinar si, en efecto, ese fue el caso, debido a que el veterinario al que llevaron al animal no pudo hacerle una necropsia.

“Esa mascota apareció muerta porque el querellante la identifica en el área donde se encontró. No obstante, no se sabe si murió antes o murió después, eso son conjeturas… Ella (la mascota) ya estaba en estado de descomposición cuando se encontró. Por tal razón el veterinario que estaba allí al lado… dijo que ya (el animal) estaba en estado de descomposición y no podía hacer la necropsia ni nada por el estilo”, explicó Santiago Sánchez en entrevista con El Nuevo Día.

Por su parte, la presidenta del Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico, Sheila Vega Zambrana, explicó que esto se debe a que las necropsias se basan en la forma de las células para establecer la causa de muerte de un animal. Si el cadáver se deteriora, se complican las condiciones para realizar el examen y, por ende, los resultados.

“Si este cuerpo, una vez muere el animal, no se refrigera de manera adecuada, que es como mejor se pudiesen preservar los tejidos para poder hacer algún tipo de necropsia, esa forma o función de la célula no va a estar preservada y, por lo tanto, la información que me va a dar no es real”, apuntó la doctora.

La teoría del teniente en torno a la muerte del perro chihuahua, que tenía aproximadamente cinco años y se llamaba Taco, es que pudo haber sido impactado por un vehículo tras ser abandonado en la urbanización Venus Gardens. Esto se basó en el rastreo que llevó a cabo la Uniformada del sistema de posicionamiento global (GPS, por sus siglas en inglés) del carro en que se llevaron a la mascota.

“Desde el lugar que nosotros hicimos la trayectoria del vehículo al lugar donde ese vehículo se paró por unos minutos, a donde apareció el perro, el perro tuvo que haber caminado. Los delincuentes no entraron nunca al área donde estaba el perro. Yo entiendo que ellos dejaron al perro en un parque que está allí en Venus Gardens y el perro caminó y un carro le pudo haber dado un golpe”, apuntó Santiago Sánchez.

Vega Zambrana detalló que, aunque el animal fuese un perro de servicio con entrenamiento, al verse en un área desconocida pudo haberse confundido, lo que le habría llevado a que caminara hacia donde posteriormente fue encontrado sin vida.

“Un perro asustado en un ambiente que no conoce, sea de servicio o no, no necesariamente va a responder como normalmente lo haría. Si el perrito se sintió abandonado o sintió miedo, pudo haber caminado”, dijo la veterinaria.

Los hechos en que Taco fue robado se dieron el pasado martes, cuando el turista fue despojado de su vehículo, a eso de las 12:40 a.m., frente a un hotel ubicado en la avenida Magdalena, en Condado.

El vehículo fue localizado más tarde ese día, en el camino La Iglesia, en San Juan; específicamente en la intersección con el camino Hernández, pero no se encontró al perro. El jueves de esa misma semana, Brown identificó a su perro muerto y alegó que el animal fue hallado con dos heridas de bala.

Al momento, la Policía se encuentra investigando las cámaras de seguridad en el área, así como realizando entrevistas a posibles personas de interés como parte de la pesquisa.