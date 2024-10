“No tenemos ninguna querella”: la Policía cataloga como “falsa e incorrecta” la información de supuesto violador en serie en Mayagüez

Aunque en las redes sociales se ha vuelto viral una publicación, con mensajes de texto, donde se alerta sobre un supuesto violador en serie en Mayagüez , la Policía informó este viernes que la información es “falsa e incorrecta” y que no existen querellas al respecto.

“Todo lo que ha salido en las redes sociales son noticias falsas y no tenemos ninguna querella oficial” , dijo el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez, inspector Joel González, quien rechazó que se hayan reportado dichas agresiones.

González planteó a El Nuevo Día que, actualmente, la Policía no cuenta con querellas recientes donde se denuncien agresiones sexuales en los mencionados lugares. “Si ocurrieron o no ocurrieron (las agresiones), no lo puedo decir, pero reportadas ninguna”, precisó.