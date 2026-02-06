Obstruido un carril en la PR-10 tras el desprendimiento de carga de camión que transportaba tubos

Un carril de la carretera PR-10, en el kilómetro 47.3, a la altura del puente Caguanita, en dirección de Utuado a Arecibo, está obstruido luego de que se desprendiera la carga de un camión que transportaba un arrastre con tubos de concreto para alcantarillados.

Las autoridades indican que solo hay un carril disponible en dirección de Arecibo hacia Utuado mientras se realizan las labores para despejar el área.

En el lugar se encuentran agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Utuado, con personal de la Administración para el Manejo de Emergencias.