Obstruido un carril en la PR-10 tras el desprendimiento de carga de camión que transportaba tubos
Al momento, solo se encuentra disponible un carril, por lo que las autoridades piden buscar vías alternas
6 de febrero de 2026 - 6:49 AM
Un carril de la carretera PR-10, en el kilómetro 47.3, a la altura del puente Caguanita, en dirección de Utuado a Arecibo, está obstruido luego de que se desprendiera la carga de un camión que transportaba un arrastre con tubos de concreto para alcantarillados.
Las autoridades indican que solo hay un carril disponible en dirección de Arecibo hacia Utuado mientras se realizan las labores para despejar el área.
En el lugar se encuentran agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Utuado, con personal de la Administración para el Manejo de Emergencias.
Las autoridades exhortan a la ciudadanía a utilizar vías alternas de ser posible y mantenerse atentos a las orientaciones oficiales.
