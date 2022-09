Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la Policía en Carolina ocuparon cuatro kilos de cocaína en el interior del vehículo donde un hombre fue hallado sin vida anoche en la calle 1 de la urbanización Villas del Sol, en Trujillo Alto.

La capitán Mabel Oliveras, directora auxiliar del CIC de Carolina, detalló a El Nuevo Día que la droga se encontraba en el interior de lo que describrió como “cajones de mudanza” junto con otros artículos que, al momento, no han sido corroborados.

Según el reporte policiaco, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las 10:23 p.m. sobre unos disparos en el lugar antes mencionado. El cadáver del occiso -que no ha sido identificado- se halló dentro de un Nissan, modelo NV-200, de color blanco. Tanto el vehículo como una residencia cercana resultaron con impactos de proyectil de bala.

“Es una urbanización abierta que está cerca de la Antilles Military Academy”, describió Oliveras acerca de lugar donde ocurrieron los hechos.

“Se ocupó droga en unos cajones de estos de mudanza, que son cajas plásticas. Pero no todo lo que había ahí era droga. Aparentaba ser todo paquetes de droga de cocaína, pero no. Solo, aproximadamente, cuatro kilos de cocaína. Lo demás no era droga”, detalló la oficial.

La Administración de Control de Drogas (DEA, en inglés) confirmó a El Nuevo Día que colaboran con la Policía en la investigación de este caso. Varios de los agentes llegaron ayer mismo a la escena donde ocurrió el asesinato.

“La DEA está comprometida con mantener la paz y la seguridad de todos los puertorriqueños. Vamos a colaborar con la Policía de Puerto Rico en esta y todas las investigaciones que tengan en curso. Puerto Rico merece vivir en paz”, expresó la agente especial a cargo Denise Foster, en declaraciones escritas.

El occiso presentaba múltiples impactos de bala en diferentes partes de su cuerpo, razón por la que los agentes investigadores no pudieron identificarlo y dependen de que familiares pasen al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) a identificar el cuerpo.

No obstante, fue descrito como de tez trigueña, pelo negro, ojos marrones y altura aproximada de 5 pies y ocho pulgadas. Además, llevaba en el cuello un tatuaje en forma de labios y en el área del pecho dos rosas y dos alas. Al momento del crimen, la víctima vestía camisa de manga larga blanca, pantalón negro con varios diseños de colores, calzado deportivo negro, medias blancas y guantes negro.

Oliveras indicó que presumen que puede tratarse de un hombre de 30 años o más.

“Durante el día de hoy esperamos que algún familiar reporte a alguna persona como que no llegó a su residencia anoche, y lleguen a la comandancia para orientarlos y que pasen a Ciencias Forenses a identificar el cadáver oficialmente”, sostuvo la capitán.

En la escena no se ocuparon armas de fuego.

Sin embargo, se levantaron, aproximadamente, 85 casquillos de bala de dos calibres: .223 y .40.

La Policía, de momento, no tiene personas de interés o sospechosas por este crimen.

El agente Pizarro de la División de Homicidios del CIC de Carolina y el fiscal Jorge Umpierre están a cargo de la investigación del caso, en la que colabora la DEA.

Con esta muerte violenta aumentó a 386 el total de asesinatos reportados en lo que va de año, nueve casos menos que los reportados para la misma fecha el año pasado, según la Policía.