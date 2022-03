Personal de rescate de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (Omme) de Río Grande rescató en la noche de hoy, jueves, a cinco turistas que llamaron al sistema de emergencias 9-1-1 para informar que se habían perdido durante una caminata por el Pico del Toro en El Yunque, en jurisdicción de Río Grande.

Ángel Vázquez, coordinador de Búsqueda y Rescate del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead) indicó a El Nuevo Día que operadores del 9-1-1 recibieron una llamada de una de las personas oriundas de los Estados Unidos para informar que se habían perdido tras caminar por mucho tiempo y que no encontraban el camino para regresar.

“En la llamada al 9-1-1, que se recibió a las 5:25 p.m., indicaron que se encontraban en el área de El Yunque en Río Grande. Son cinco personas adultas de los Estados Unidos que no encontraban el camino para salir del lugar. Así que inmediatamente Raúl Fuentes, director de la Omme de Río Grande, activó a su personal y llegaron hasta el lugar con siete rescatistas y con unidades de Emergencias Médicas despachó ”, resaltó Vázquez.

PUBLICIDAD

“Los rescatistas dieron con las personas y, ahora que estamos hablando, el coordinador de la zona de Fajardo me indicó que deben estar en la calle con ellos en unos 20 minutos. Las instrucciones que le dieron a la persona que llamó fue que se quedaran en el punto en donde se originó la llamada para facilitar el poder encontrarlos. Estaban asustados porque no conocían el área, caminaron mucho y no lograron encontrar el camino. Estaban bastante adentrados en El Yunque”, añadió Vázquez.

De momento, se desconoce de qué estado o estados son las cinco personas rescatadas.