Un hombre, quien fue víctima de un carjacking en Río Piedras esta madrugada, resultó también herido con un arma blanca, informó la Policía.

Según el informe policiaco, la víctima alegó que un hombre se le acercó a eso de la 1:10 a.m. con un arma blanca y le dijo: “Mira, papi, necesito tu carro. No te voy a hacer daño. Vírate y sigue caminando”. Sin embargo, no le hizo caso y acto seguido fue herido en el brazo derecho con el arma.

El pillo se llevó el auto Mitsubishi Lancer color negro y 2008. El incidente ocurrió en el estacionamiento de una farmacia localizada en la avenida 65 de Infantería, en Río Piedras.

La Policía indicó que el atacante fue descrito como de tez blanca, unos seis pies de estatura, delgado, cerca de 25 años, con el cabello rizo al hombro y cara perfilada. Estaba acompañado de una mujer de estatura baja.

La querella fue referida a personal de la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan para que continúen con la investigación.