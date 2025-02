Sin embargo, señaló que con relación a la “motivación o un por qué (del crimen), no surge información adicional para compartir” tras las entrevistas realizadas al momento.

Asimismo, confirmó que uno de los entrevistados dijo que vio cuando González Torres “llegó hasta la oficina del dueño” de la empresa, “observa (que), no hay nadie, y posteriormente se retira, y se escucha otra detonación” .

“Él disparó las dos armas armas de fuego”, afirmó Figueroa, quien entiende que las víctimas no tuvieron oportunidad de escapar o de defenderse. “Es una oficina sumamente pequeña. No tenían otra forma de salir que no fuera por donde él estaba. Entendemos que él los sorprendió, sin mediar palabra”.