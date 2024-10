Pruebas revelaron que presunta granada removida de una calle en San Juan no tenía carga explosiva

Personal de la División de Explosivos del Negociado de la Policía removió este miércoles un objeto con aspecto de granada en la calle de una urbanización en San Juan pero que resultó ser una falsa alarma luego que radiografías tomadas al objeto revelaron que no contenía una carga explosiva .

“Por medio del chat de seguridad que tenemos, un vecino avisa que se percata (de la presencia del artefacto en medio de la calle)”, relató Ivelisse Martínez, de la compañía de administración de la urbanización. “Dijo que no sabía si era de verdad o no, pero que no iba a investigarlo, pero que lo avisaba para que se tomaran las medidas”.