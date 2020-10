En Puerto Rico se han registrado 32 asesinatos de mujeres en lo que va de año, según la Policía, pero pese a que diversas organizaciones de derechos humanos y feministas reclaman que estos crímenes sean catalogados como feminicidios, el gobierno no ha tipificado este concepto como una causa de muerte.

Aunque existen varias definiciones de feminicidio, la mayoría coincide en que se trata, como afirma el Observatorio de Igualdad de Género de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, de “la expresión más dramática de la violencia contra las mujeres".

Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo define como “el asesinato intencional de una mujer por el hecho de ser mujer". Sin embargo, la misma organización reconoce que las definiciones más amplias de feminicidio abarcan todo asesinato de una niña o una mujer, independientemente de las circunstancias del crimen.

En Puerto Rico, el Proyecto Matria definió al feminicidio como “la muerte de una mujer ocasionada por su pareja íntima o la muerte de una mujer que es el resultado de alguna práctica que resulte ser dañina para la mujer, independientemente de los motivos de la acción".

Según un informe de la organización sobre los feminicidios ocurridos en Puerto Rico de 2014 a 2018, esta definición fue adoptada del Instituto Europeo para la Equidad de Género.

“Nosotros adoptamos la definición amplia porque nosotras entendemos que aún cuando son muertes en medio de la comisión de delito, por ejemplo por narcotráfico, siempre hay un asunto de género involucrado. No es feminicidio alguien que atropella a una mujer, a menos que lo haya hecho con intención, pero cuando es muerte intencional, cuando es un asesinato, ahí lo catalogamos como feminicidio", precisó la directora ejecutiva del Proyecto Matria, Amarilis Pagán, a El Nuevo Día.

De hecho, Pagán señaló que las estadísticas de los asesinatos a mujeres en la isla no coinciden con las del Obervatorio de Igualdad de Género de Puerto Rico, organización que plantea que las mujeres asesinadas en lo que va de 2020 son 38, ya que hay que sumar las seis muertes violentas de mujeres transgénero.

Por su parte, la subdirectora de la organización Coordinadora Paz para la Mujer, Frances Hernández, coincidió con Pagán en que la muerte de una mujer puede estar rodeada de diferentes factores, pero que el género está presente.

“Esa definición es independiente de las circunstancias. Es decir, si existen o no móviles relacionados a, por ejemplo, droga”, reconoció. “Pueden haber factores relacionados a las drogas, pueden haber de salud mental, pero nosotros queremos a partir de esas situaciones que pudieron haber sido prevenibles porque nadie debe morir de forma violenta, eso no es una causa natural, eso es una causa violenta que tiene una base que se puede atender desde un punto de vista salubrista”, sostuvo Hernández.

Oídos sordos en el gobierno

Pagán indicó que, aunque diversas voces han solicitado a la Legislatura y a la Policía que los feminicidios sean tipificados como una causa de muerte en el Código Penal, han hecho caso omiso. Pese a esto, la oficina de prensa de la Policía dijo ayer a este medio que feminicidio es el término otorgado a todo asesinato de una mujer, no importa el motivo.

“La Policía no ha sido responsiva al punto de que al atender a periodistas hablan de ‘crímenes pasionales'. Entonces, esa categoría sí que no existe y se supone que no recojan estadísticas para eso, pero vemos policías que hacen referencias a crimen pasional. Eso es una muestra de la resistencia que hay al interior de la Policía a reconocer los mecanismos de violencia de género y como se manifiestan en los asesinatos", denunció.

Asimismo, la también abogada sostuvo que este panorama en Puerto Rico coincide con los hallazgos de un informe de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos que encontró en 2011 que en la Policía de la isla habían prácticas discriminatorias por género a la hora de atender los casos de violencia doméstica y agresión sexual.

✉ Email La Colectiva Feminista en Construcción convocoó a una manifestación denominada" Viva nos queremos , las tumbas son para el patriarcado " , que salió desde el cementerio Santa Magadalena de Pazzis hacia La Fortaleza, en Viejo San Juan. (Ramón "Tonito" Zayas)

Este reclamo se produce a más de un año de que la gobernadora Wanda Vázquez optó por promulgar una alerta y no un estado de emergencia para hacer frente a la violencia contra la mujer. (Ramón "Tonito" Zayas)

Sin embargo, esta determinación parece no haber rendido frutos, según la organización feminista. (Ramón "Tonito" Zayas)

La protesta se dio tras conocerse que un cuerpo que halló la Policía hace dos días, en estado de desomposición, correspondía al de Rosimar Rodríguez Gómez, una joven de 20 años que fue secuestrada en Toa Baja. (Ramón "Tonito" Zayas)

El cuerpo fue encontrado en la carretera PR-165, kilómetro 20.1 del municipio de Dorado. (Ramón "Tonito" Zayas)

Aunque las autoridades han entrevistado a más de 10 personas con relación a la desaparición de Rodríguez Gómez, todavía no se ha detenido a nadie como sospechoso del crimen. (Ramón "Tonito" Zayas)

Pese a conocerse los detalles preliminares y tras confirmarse que el cuerpo es el de Rosimar, la gobernadora Wanda Vázquez Garced no se ha expresado y tampoco ha declarado un estado de emergencia. (Ramón "Tonito" Zayas)

Entre las propuestas de la Colectiva Feminista en Construcción está la declaración de un estado de emergencia para asignar recursos que permitan atender la ola de violencia de género en la isla. (Ramón "Tonito" Zayas)

Además, solicitan la implementación de un currículo con perspectiva de género en el sistema público de enseñanza, de modo que se apueste por inculcar la equidad y la justicia en la educación de las niñas y niños. (Ramón "Tonito" Zayas)

“A pesar del proceso federal de sindicatura por ese informe, seguimos encontrándonos con esas prácticas discriminatorias", lamentó la activista.

Para las elecciones de 2020, el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) propuso en su plataforma de gobierno tipicar al feminicidio como un delito. “Se aprobarán leyes y normativas que tipifican el feminicidio, incluyendo los crímenes de odio contra las mujeres trans y una declaración inmediata de un estado de emergencia contra la violencia de género", sostiene el partido en su página web.

Asimismo, la aspirante al senado por el distrito de Mayagüez-Aguadilla, Migdalia González, del Partido Nuevo Progresista (PNP) propuso enmendar el Artículo 93 del Código Penal para que los feminicidios y transfeminicidios sean tipicados como asesinatos en primer grado.

El informe de Matria, publicado en 2019, establece que en Puerto Rico cada siete días ocurre un feminicidio y que de 2014 a 2018 los feminicidios en la isla totalizaron 266.

“Siempre digo que el feminicidio es la manifestación máxima del discrimen contra las mujeres, porque su origen tiene que ver con las desigualdades y con la idea de que somos decechables", estableció Pagán.