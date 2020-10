El asesinato a tiros de una joven madre de 22 años anoche en Villalba avivó el reclamo para que la gobernadora Wanda Vázquez Garced declare un estado de emergencia por la violencia contra la mujer en Puerto Rico.

Aunque diversas organizaciones llevan pidiendo desde 2018 que el gobierno tome acciones concretas para atajar la violencia de género, todavía no han visto una luz al final del túnel.

Mientras eso ocurre, los crímenes contra las mujeres siguen aumentando. La muerte a tiros de Nashaly Cristina Torres Vargas, quien era madre de un niño de dos años, se produce a menos de dos semanas de que el cuerpo de Rosimar Rodríguez, la joven de 20 años que fue secuestrada frente a su residencia en Toa Baja, apareció sin vida en Dorado. Los datos de la Policía sostienen que en lo que va de año se han registrado 32 muertes violentas de mujeres, de las cuales 30 son adultas y dos son menores.

Para Lisdel Flores, portavoz del Hogar Ruth para mujeres maltratadas, y Frances Hernández, sudirectora de la organización Coordinadora Paz para la Mujer, el fallecimiento de Torres Vargas llena de consternación a las organizaciones que atienden a las mujeres víctimas de violencia género y pone de relieve la necesidad de que un estado de emergencia dé paso a recursos e iniciativas concretas para poner un freno a la violencia.

“Es una consternación total, no terminas de levantarte y reponerte bien. Creo que no hay manera de reponerse de asesinatos de esta magnitud, pues no importan las circunstancias, nadie merece morir de esa manera. Es mucha consternación", estableció Flores a El Nuevo Día.

Ante este panorama, la profesional urgió a Vázquez Garced a que declare un estado de emergencia, ya que, según ella, es la vía acertada para hacer frente a este mal social.

Aunque la primera ejecutiva dijo la semana pasada en una entrevista televisiva en Orlando, Florida, que a su regreso a la isla de un viaje oficial firmaría una orden ejecutiva para atender la violencia de género, se desconoce si será para establecer el estado de emergencia. En septiembre de 2019, Vázquez Garced optó por declarar una alerta de emergencia por la violencia machista en vez de un estado de emergencia, pero, según Flores, la iniciativa no ha dado resultados.

“Desde los grupos hemos estado pidiendo que se decrete un estado de emergencia. Una orden ejecutiva versus un estado de emergencia podría dejar en el tintero mucha de las cosas que podría atender un estado de emergencia, como, por ejemplo, proveer los recursos y crear una campaña educativa de manera masiva", estableció Flores.

Cuestionada sobre por qué las autoridades no responden afirmativamente al consenso dentro de las organizaciones sin fines de lucro que atienden a las víctimas de violencia de género, Flores dijo que en el gobierno permea “una falta de voluntad". Asimismo, señaló que existe un problema de educación entre los funcionarios públicos y los ciudadanos en general.

“Hay un asunto de creencias erróneas y de no interpretar de manera correcta lo que está ocurriendo. Cuando hablamos de los asesinatos de mujeres, hacemos una comparación a que hay más hombres que asesinan que mujeres. En efecto todas las vidas valen, pero los hombres no mueren en el mismo contexto que las mujeres. A los hombres no los matan por el hecho de ser hombre o no los mata su pareja por el simple hecho de que piensan que le perteneces", subrayó.

✉ Email La Colectiva Feminista en Construcción convocoó a una manifestación denominada" Viva nos queremos , las tumbas son para el patriarcado " , que salió desde el cementerio Santa Magadalena de Pazzis hacia La Fortaleza, en Viejo San Juan. (Ramón "Tonito" Zayas)

Este reclamo se produce a más de un año de que la gobernadora Wanda Vázquez optó por promulgar una alerta y no un estado de emergencia para hacer frente a la violencia contra la mujer. (Ramón "Tonito" Zayas)

Sin embargo, esta determinación parece no haber rendido frutos, según la organización feminista. (Ramón "Tonito" Zayas)

La protesta se dio tras conocerse que un cuerpo que halló la Policía hace dos días, en estado de desomposición, correspondía al de Rosimar Rodríguez Gómez, una joven de 20 años que fue secuestrada en Toa Baja. (Ramón "Tonito" Zayas)

El cuerpo fue encontrado en la carretera PR-165, kilómetro 20.1 del municipio de Dorado. (Ramón "Tonito" Zayas)

Aunque las autoridades han entrevistado a más de 10 personas con relación a la desaparición de Rodríguez Gómez, todavía no se ha detenido a nadie como sospechoso del crimen. (Ramón "Tonito" Zayas)

Pese a conocerse los detalles preliminares y tras confirmarse que el cuerpo es el de Rosimar, la gobernadora Wanda Vázquez Garced no se ha expresado y tampoco ha declarado un estado de emergencia. (Ramón "Tonito" Zayas)

Entre las propuestas de la Colectiva Feminista en Construcción está la declaración de un estado de emergencia para asignar recursos que permitan atender la ola de violencia de género en la isla. (Ramón "Tonito" Zayas)

Además, solicitan la implementación de un currículo con perspectiva de género en el sistema público de enseñanza, de modo que se apueste por inculcar la equidad y la justicia en la educación de las niñas y niños. (Ramón "Tonito" Zayas)

Por su parte, Hernández reclamó que el estado de emergencia tiene que estar acompañado de una redefinición de las muertes violentas de las mujeres. Según la profesional, la Policía debe comenzar a llamar a estos crímenes como feminicidios.

“El asesinato de esta mujer (Torres Vargas) es un femenicidio, porque es una muerte violenta de una mujer que se podría haber hecho algo para que esto no ocurriera", detalló.

Hernández indicó un feminicidio se cataloga como tal independientemente de las circunstancias del crimen.

“Esa definición es independiente de las circunstancias. Es decir, si existen o no móviles relacionados a, por ejemplo, droga", reconoció. Pueden haber factores relacionados a las drogas, pueden haber de salud mental, pero nosotros queremos a partir de esas situaciones que pudieron haber sido prevenibles porque nadie debe morir de forma violenta, eso no es una causa natural, eso es una causa violenta que tiene una base que se pueden atender desde un punto de vista salubrista" acotó.