Una joven de 22 años fue asesinada a tiros a eso de las 10:53 de la noche de ayer frente a la pandería El Barrio en la carretera PR-151 del barrio La Pulga en Villalba, reportó la Policía.

De acuerdo con la Uniformada, se trata de Nashaly Cristina Torres Vargas, quien salía de su turno en el restaurante El Mangoito, en el barrio Mogote, hacia su casa.

El capitán Joel González del Cuerpo de Investigación Preliminar de Ponce indicó que terminaron de investigar la escena y aún no tienen un móvil sobre el asesinato.

“En estos momentos estamos culminando la parte de trabajar la escena. Ella se encontraba frente a la panadería El Barrio. Hay múltiples casquillos en la escena. Al momento, no descartamos nada. Estamos culminando la investigación de la escena y lo que ocurrió aquí. Exhortamos a la ciudadanía a través del (787) 343-2020 que nos pueda dar información”, dijo González en entrevista radial (WKAQ 580).

El informe de las autoridades establece que Torres Vargas fue hallada en el interior de un Toyota Corolla, color gris. La joven se encontraba en el lado del conductor que presentaba múltiples impactos de bala tanto de lado como de frente.

Por su parte, el alcalde de Villalba, Luis Hernández Ortiz, confirmó que se trata de Nashaly Cristina Torres Vargas, una joven madre de 22 años, cuya muerte ahora deja a un niño de dos años sin su madre y a un pueblo entero “consternado”.

“Cuando me enteré de la situación yo pensaba que era una noticia de un tiroteo que hubo hace unas semanas. Pero cuando llamo al comisionado me dice que la escena fue horrible. Las detonaciones se comenzaron a escuchar desde mucho antes. El vehículo tiene más de 60 impactos de bala”, destacó Hernández Ortiz en entrevista con El Nuevo Día.

El ejecutivo municipal dijo que a Torres Vargas la pudieron haber estado persiguiendo anoche, pues las detonaciones se escucharon desde mucho antes del lugar donde fue asesinada.

“Ella no tiene ningún perfil que uno pueda atar cabos. No había ninguna situación previa. Yo me entero de la noticia y lo que espero es que sea un error”, manifestó el alcalde, al tiempo en que señaló que este es el primer asesinato en Villalba en lo que va de año.

De acuerdo con la Policía, la muerte de Torres Vargas eleva a 32 el número de asesinatos de mujeres en lo que va de año. De esas 32 muertes, dos fueron contra menores de edad, incluido el caso de Rosimar Rodríguez.

La cifra global de asesinatos es hoy 384, lo que representa 91 casos menos que los reportados el año pasado a esta fecha cuando la cifra era 475.