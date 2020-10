Una buena madre, excelente persona, una mujer simpática, humilde y atenta.

Así fue como la familia de Nashaly Cristina Torres Vargas, asesinada anoche en Villalba, describió a la joven madre de 22 años, el asesinato número 32 de una mujer en lo que va de año, además del sexto en poco más de un mes.

El primo de la víctima, Michael Vargas Vázquez, manifestó a El Nuevo Día que la muerte de Nashaly. madre de un niño de 4 años, lo dejó en “shock”, pues representa la consumación de su mayor miedo: despertar con la noticia de que una de las mujeres que componen su familia fuera asesinada.

“Yo estudio fotoperiodismo y comunicaciones en la Universidad del Sagrado Corazón y la semana pasada me tocó documentar la marcha de la Colectiva Feminista en la que se reclamaba, de nuevo, un estado de emergencia por las recientes muertes violentas de mujeres. Mientras lo hacía pensaba y pedía que a mí no me tocara de cerca una muerte de una de las mujeres en mi vida, pero pasó. Ese miedo tocó mi vida. El miedo que me abrumaba y navegaba en mi mente, ocurrió”, expresó Vargas Vázquez en entrevista con El Nuevo Día.

A sus expresiones se unió el padre de la víctima, Domingo Torres, quien aprovechó el contacto de este medio para expresar la consternación que le provocó la muerte de su hija, así como a su familia y al pueblo de Villalba.

“Ya van varias (mujeres) corridas. Son 32 mujeres (asesinadas) ya. Me llevaron a mi reina, que es una belleza. Dejó un nene de cuatro años. ¿Sabes lo que es eso? Que se cuiden los jóvenes que la calle está dura”, acotó el expolicía municipal de Villalba.

Vargas Vázquez, en tanto, afirmó que está seguro de que el asesinato de su prima hermana es otro feminicidio que se registra recientemente en la isla, debido a la gran cantidad de impactos de bala que presentaba tanto el cuerpo como el carro donde viajaba.

“Definitivamente yo pido justicia para Nashaly Cristina. De la manera en la que la mataron entiendo que fue un feminicidio porque fueron 50 balazos. A ella la querían matar sí o sí”, manifestó.

La oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico indicó que feminicidio es el término otorgado a todo asesinato de una mujer, no importa el motivo. Según definiciones de organizaciones de derechos humanos y feministas, un feminicidios es el asesinato de una mujer por su género, aunque también hay definiciones que lo amplían a “todo asesinato de una niña o una mujer”, como se recoge en este documento de la Organización Mundial de la Salud.

Torres Vargas, quien conducía su auto por la carretera PR-151 en el barrio Vacas, fue abatida a tiros en una supuesta persecución que terminó frente a la Panadería del Barrio, en el sector La Pulga en Villalba.

El carro que manejaba, un Toyota Corolla de color gris, terminó con decenas de impactos de bala tanto en el lado izquierdo como al frente en el parabrisas.

El comisionado de la Policía Municipal de Villalba, Pablo Marrero Pomales, indicó a El Nuevo Día que en la escena se recuperaron más de 50 casquillos de bala de diversos calibres.

“Tenía múltiples impactos de bala. En la escena se consiguieron sobre 50 casquillos de bala. Muchos, muchos casquillos de distintos calibres. La gran parte eran de AK(47), o sea casquillos de bala punzante o un rifle de alto poder. En la carretera se consiguieron casquillos regados de distintas partes y por eso se entiende que fue una persecución”, detalló Marrero Pomales en entrevista telefónica.

El oficial municipal añadió que Nashaly había acabado su turno de trabajo en el restaurante de su tío, el Mangoito Sport Bar, y se dirigía hacia su casa. Desde la escena donde ocurrieron los hechos hasta su casa la distancia tomaba solo unos 10 minutos, según el comisionado.

“Levantamos varias piezas y el CIC se llevó el carro para investigar junto al Instituto de Ciencias Forenses. El carro estaba estacionado y entendemos que la mayoría de los disparos se hicieron mientras estaba detenido. Pero se tomarán en cuenta las versiones de persecución que han llegado”, indicó Marrero González.

El capitán del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, Jorge González, se limitó a decir que “la investigación es muy preliminar como para yo decir cuáles son los móviles de este caso”.

Cuestionado sobre si han identificado sospechosos del crimen, González respondió que “en estos momentos estamos muy preliminar”.

“Estamos dirigiendo la investigación. Estamos trabajando en este proceso con diferentes comercios o zonas”, respondió.

González señaló que la panadería frente a donde ocurrieron los hechos tiene cámaras de seguridad y verificarán si estaban grabando al momento del incidente.

La muerte de Nashaly es el sexto asesinato contra una mujer desde el 1 de septiembre, confirmó la Policía.

Las cinco mujeres asesinadas en septiembre fueron: Marilyn Reyes Ayala, de 46 años; Jaimette Sánchez Ledé, de 45; Franchesca Ayala Vélez, de 31; Melissa Luciano Torres, de 23, y Rosimar Rodríguez Gómez, de 20 años.