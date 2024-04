“Todo cuerpo de seguridad, de la Policía, tiene su protocolo, que básicamente son los mismos. En este caso, prácticamente no se pudo implantar, ya que el lapso de tiempo, estamos hablando de segundos, ella llegó, hizo una declaración y no le dio oportunidad a los muchachos a llevar a cabo el protocolo”, aseguró Rosado Correa en el cuartel, que aún tiene marcas de las detonaciones que hizo el agente desde dentro del edificio.

“Estoy totalmente convencido de que el policía actuó de la forma correcta y que esta situación no nos define como Policía, en el sentido de que no se actuó de la forma correcta, porque el incidente se dio dentro de un marco en que prácticamente no se pudo actuar. Hasta cierto punto, yo me quedo asombrado de lo rápido y de la manera correcta que actuó el personal”, añadió el oficial en entrevista con El Nuevo Día.