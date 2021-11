“Quiero que hagan justicia por la muerte de mi hijo, que esto no se quede así, que hagan justicia”.

Ese fue el clamor de Madeline Pérez, madre de Jesús Francisco Pérez, de 16 años, quien fue asesinado tras ser secuestrado junto a otras dos personas en el restaurante El Hipopótamo, en Río Piedras, entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.

“Dios mío, por favor, que agarren a los delincuentes que le hicieron daño a mi hijo, que los agarren, que esta muerte no se quede así, que este país está mal, con tanta delincuencia”, expresó.

“Quiero que se esclarezca todo, que el delincuente aparezca y que se haga justicia... yo sé que mi padre celestial va a hacer justicia”, agregó.

Los familiares del joven Francisco Pérez acudieron hoy al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para identificar el cuerpo del menor.

A su salida, pidieron ayuda de los ciudadanos para dar con el paradero de los responsables del crimen.

“Lo que pedimos es justicia, que se aclare todo lo que está sucediendo y puedan lograr coger pronto a las personas que le hicieron daño a mi sobrino”, expresó la tía del menor, Luz Pérez, a El Nuevo Día.

Por su parte, el padre del menor, Tenislao Francisco Santos, lloró al recordar la agonía que pasó cuando intentaba corroborar qué había pasado con su hijo.

“No es fácil esta situación”, manifestó. “No esperaba yo eso nunca en mi vida, estar en esa situación”.

Tras ser secuestrados, los criminales solicitaron una recompensa de $80,000, la cual fue pagada. El comerciante y el joven de 22 años fueron dejados en libertad, pero el menor fue encontrado muerto el domingo en los predios de una gasolinera en Guaynabo.

Geofley Jomar Pérez fue identificado por las autoridades federales como uno de los sospechosos del secuestro de tres personas en Río Piedras que resultó en el asesinato de un joven en Guaynabo. (Suministrada Suministrada)

“Lo que quiero saber es por qué a ellos los liberaron, a los dos adultos, y mi nene, siendo el menor... por qué no le ofrecieron más chavos para que lo liberaran. Eso es lo que me interesa saber, que se llegue hasta las últimas consecuencias”, manifestó Francisco Santos.

Francisco Santos recordó que vio por última vez a su hijo a eso de las 6:30 de la tarde del sábado, porque el adolescente fue a buscar su cartera en la residencia del padre.

“Después no lo vi más y esa noche pasó el suceso”, dijo Francisco Santos.

Tan pronto se enteró de que algo había pasado, llegó al cuartel de la Policía en Río Piedras, donde no consiguió información.

Dijo que luego intentó encontrar la escena del asesinato en la PR-1, pero no la pudo encontrar.

/ El FBI está solicitando información sobre los individuos y vehículos que se aprecian y que están relacionadas con el asesinato de un joven en Guaynabo. (FBI)

Si usted o alguien que conoce tiene detalles de la identidad y/o paradero de estos individuos y/o vehículos, por favor llame al 787-987-6500. (FBI)

También puedes dejar una confidencia en línea a través de tips.FBI.gov. (FBI)

La víctima de unos 17 años fue raptada en Río Piedras junto al propietario del restaurante El Hipopótamo y otro empleado del local. (FBI)

El cuerpo sin vida fue hallado poco después de la 1:00 de la madrugada en el estacionamiento aledaño a una gasolinera, en la PR-1. (FBI)

Se desconoce por qué tras cumplir con el pago del supuesto dinero solicitado, los presuntos secuestradores no liberaron también al menor y en cambio lo asesinaron. (FBI)

La víctima del secuestro y posterior asesinato al momento no ha sido identificada. (FBI)

Escena del asesinato en Guaynabo que está relacionado con un secuestro que ocurrió en un restaurante en Río Piedras. (Alex Figueroa Cancel)

Las autoridades federales toman jurisdicción en casos de “carjacking”, secuestro, extorsiones y asesinato por encargo. (Alex Figueroa Cancel)

En la noche del domingo el FBI compartió nuevas imágenes sobre el caso y pidió nuevamente ayuda de la ciudadanía. (Fotocaptura)

“Un viejito que estaba en El Hipopótamo me dice que habían matado a uno y que habían secuestrado a tres, pero yo no sabía quien era (pero) lo más lejos que estoy pensando es que era mi hijo”, comentó.

También intentó contactar al dueño del restaurante, pero no lo logró porque está hospitalizado.

No fue hasta más tarde, cuando fue entrevistado por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) que le informaron lo sucedido a su hijo.

“Se me fue el día con el FBI. Me entrevistaron como dos horas y pico, y, ya sabes, ellos mismos me dijeron que mi hijo fue a morar con Dios”, indicó Francisco Santos.

“No es fácil para mi familia y para mí”, añadió.

Describió a Francisco Pérez como “un muchacho muy cariñoso, lleno de vida, con mucha cosa que tenía, muchos sueños”.

Asimismo, la ría del menor dijo que “era un niño amoroso que le daba cariño a todo el mundo. Con Dios en su corazón... con muchos sueños. Desde pequeño quería ser como su papá, trabajador, pero lamentablemente ya ustedes conocen su final”.

“Tenía muchos sueños, quería ser comerciante, quería ser alguien para este país que prácticamente no sirve en estos momentos”, agregó.

El padre y la tía relataron que el dueño del restaurante y su esposa cuidaban a Francisco Pérez desde que tenía un año y medio de edad.

Con el pasar del tiempo creció muy apegado al dueño del restaurante.

“Es como si ellos fueran los padres... ellos trataban a mi hijo como si fueran sus padres”, contó Francisco Santos. “Siempre siempre, mi hijo lo que quería era estar con ellos”.

La tía agregó que su sobrino “quería ser comerciante, quería ser alguien para este país que prácticamente no sirve en estos momentos, porque con todo lo que está sucediendo a uno le da hasta pánico salir”.

“Lo que queremos es que se esclarezca y que cualquier persona que vea la cara de los que conocen y ven en las redes sociales, que llamen e informen rápidamente donde se encuentran para que sean capturados, que es lo más importante y no le vuelva a suceder a otra familia”, afirmó.

Exhortó a la ciudadanía a que si tiene una información sobre los sospechosos del crimen que la compartan con las autoridades.

El FBI informó ayer, domingo, que cualquier confidencia se puede hacer a través del 787-987-6500 o en tips.fbi.gov.

Actualmente, Geofley Jomar Pérez es el principal sospechoso identificado por las autoridades por el crimen y el Tribunal Federal emitió una orden de arresto por violación a sus condiciones de libertad condicionada, pues se declaró culpable por un delito federal en el 2015.