Reportan pérdidas por casi $34,125 tras escalamiento en negocio en Maricao

La Policía investiga un escalamiento en un negocio reportado a eso de las 9:00 de la mañana de hoy, lunes, en Maricao.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos tuvieron lugar en la Corporación Agrícola El Corso, ubicada en la carretera PR-409, en el barrio Bucarabones.

Según la Uniformada, el querellante alegó que alguien rompió el candado y puerta principal de la propiedad, logrando acceso al interior, donde se apropió “ilegalmente de dos Four Tracks marca Honda, TRX-650 y TRX 350 color amarillo y otro color anaranjado”.

Además, denunció que le robaron “un tanque cisterna de 250 galones con la bomba, un dron color azul con 300 pies de manga, una bomba de espalda marca Solo, una nevera, doce paneles solares, dos baterías 12 voltios de 40 amperes, un convertidor marca MPP solar, una bomba para agua de 1.5 caballos de fuerza, un tanque de presión de 30 galones y 40 pies de tubería de PVC de una pulgada”.

“La propiedad fue valorada aproximadamente en $34,125”, señaló el informe policiaco.