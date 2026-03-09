Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan pérdidas por casi $34,125 tras escalamiento en negocio en Maricao

El perjudicado denunció la robo de múltiples equipos

9 de marzo de 2026 - 1:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Agente Carlos Torres, adscrito al Distrito antes mencionado, realizó la investigación inicial y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía investiga un escalamiento en un negocio reportado a eso de las 9:00 de la mañana de hoy, lunes, en Maricao.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos tuvieron lugar en la Corporación Agrícola El Corso, ubicada en la carretera PR-409, en el barrio Bucarabones.

Según la Uniformada, el querellante alegó que alguien rompió el candado y puerta principal de la propiedad, logrando acceso al interior, donde se apropió “ilegalmente de dos Four Tracks marca Honda, TRX-650 y TRX 350 color amarillo y otro color anaranjado”.

Además, denunció que le robaron “un tanque cisterna de 250 galones con la bomba, un dron color azul con 300 pies de manga, una bomba de espalda marca Solo, una nevera, doce paneles solares, dos baterías 12 voltios de 40 amperes, un convertidor marca MPP solar, una bomba para agua de 1.5 caballos de fuerza, un tanque de presión de 30 galones y 40 pies de tubería de PVC de una pulgada”.

“La propiedad fue valorada aproximadamente en $34,125”, señaló el informe policiaco.

El Agente Carlos Torres, adscrito al Distrito antes mencionado, realizó la investigación inicial y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez.

Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
