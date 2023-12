Víctor Ramos Rivera, sospechoso de asesinar a su expareja Karla Rodríguez Ares y a la pareja actual de esta, Luis Lebrón Cuevas, el sábado, en Gurabo, y quien hoy fue encontrado muerto por las autoridades, había aceptado ante el Tribunal de Caguas que mantenía un patrón de acoso contra la mujer, llegando incluso a entrar sin autorización a la vivienda de esta, pero una petición de reconsideración por parte de su abogado permitió que saliera en libertad, lo que culminó en el más reciente feminicidio del año.

El pasado domingo, en el barrio Jaguar, en Gurabo, una persona allegada visitó la residencia de Rodríguez Ares, donde encontró el cuerpo baleado de la mujer junto al de Lebrón Cuevas. La investigación de la Policía apuntó a que Ramos Rivera los asesinó tras lograr acceso al lugar y disparar contra ambos.

Tras los hechos, trascendió, que la mujer contaba con una orden de protección en contra del sospechoso y que, incluso, le habían radicado cargos por maltrato agravado, pero no prosperaron en el tribunal. Entre las acciones que se le imputaban a Ramos Rivera, destacaban haber entrado sin permiso a la residencia de Rodríguez Ares, haber dejado una foto 8x10 en la coqueta de esta, así como una gorra en el baño, su licencia de conducir, tarjetas de crédito y documentos personales. Además, se habría apropiado de una cámara de seguridad.

De acuerdo con la fiscal Laura Hernández Gutiérrez, directora de la División de Coordinación de las Unidades Especializadas de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Departamento de Justicia, Ramos Rivera enfrentó un proceso de “Regla 6″ en el Tribunal de Caguas, en el que se desfilaron varias piezas de evidencia, incluyendo “el testimonio en vivo de la dama y el testimonio del agente investigador, quien le expresó al tribunal las admisiones de (Ramos Rivera) con relación a la conducta criminal que le estaba imputando el Ministerio Público”.

Hernández Gutiérrez señaló, además, que, originalmente, el tribunal había encontrado causa para el cargo de maltrato agravado” pero, ante una petición del abogado de Ramos Rivera, la jueza Yarissa Santiago San Antonio retractó la determinación de causa y la cambió a una de “no causa”, dejando a Ramos Rivera en la libre comunidad.

“ “El fiscal investiga y radica, presenta la prueba y en esta ocasión el tribunal lo que tenía era que encontrar una cintila de evidencia que vinculara este señor y que estableciera la probabilidad de haberse cometido estos delitos lo cual inicialmente hizo y luego se retractó” ” Laura Hernández Gutiérrez, directora de la División de Coordinación de las Unidades Especializadas de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores

Tras cometer el doble asesinato el domingo, y luego de dos días de intensa búsqueda por parte de las autoridades, Ramos Rivera regresó a una residencia abandonada, cerca de la escena del crimen, y se privó de la vida.

Víctor "Vitín" Ramos Rosado era el principal sospechoso del asesinato de Karla Rodríguez Ares y su pareja, Luis Lebrón Cuevas. (Suministrada)

Buscó ayuda “desde el día uno”

Desde la escena donde se halló el cuerpo de Ramos Rivera, Ileana Valcourt Rodríguez, intercesora legal de la Oficina de Asuntos de la Mujer y Víctimas de Violencia de Género del municipio de Gurabo, quien trabajó con el caso, aseguró que Rodríguez Ares buscó ayuda desde el primer momento en que se sintió amenazada.

Sin embargo, la dilación de su caso en los tribunales y la decisión de una jueza, quien desestimó la denuncia de violencia de género, pudo haber abierto una ventana de oportunidad para que su asesino actuara, según comentó.

“Karla (Rodríguez Ares) estaba separada de él (Ramos Rivera) hace dos años y hace dos meses. (Ramos Rivera) comenzó con el acoso, pero ella llegó a nosotros cuando el acoso ya era insoportable”, relató la funcionaria municipal a El Nuevo Día.

“Ella fue a buscar ayuda desde el día uno y desde ese día uno yo estuve con ella en todo momento. Le brindamos rondas preventivas, servicios psicológicos, intervenciones en crisis... Ella siempre buscó ayuda y en Gurabo siempre se la brindamos”, añadió.

Valcourt Rodríguez señaló que, el pasado 11 de noviembre, la occisa llegó al cuartel de la Policía estatal en Gurabo indicando que sufría acoso por parte de su expareja.

“(Ramos Rivera) entró a su residencia, le dejó unas pertenencias de él allí, se había bañado en la casa, le dejó un retrato de él encima del gavetero y había roto las cámaras de seguridad de la residencia”, relató la intercesora.

Posteriormente, Rodríguez Ares solicitó una orden de protección, que fue expedida por la jueza María Rojas, mientras que la fiscal de turno en el Tribunal de Caguas había señalado que trabajaría con una posible radicación de cargos contra el sujeto.

Las autoridades llegan a la escena donde fue encontrado el cuerpo sin vida de Víctor "Vitín" Ramos Rivera, sospechoso del doble asesinato de una pareja, el sábado, en Gurabo. (David Villafañe Ramos)

“Llevan al tribunal el 13 de noviembre junto con el agente de la policía estatal, Mollet, a la víctima, Karla, y la otra parte y la jueza Yarissa N. Santiago San Antonio, en la vista de Regla 6, halló causa por un delito menos grave y no causa por Ley 54, Artículo 3.2 (A)”, recordó Valcourt Rodríguez.

Por su parte, y visiblemente afectada, la alcaldesa de Gurabo, Rosachely Rivera Santana, hizo un enérgico llamado a que las personas denuncien cualquier acto de violencia de género del que tengan conocimiento.

“Yo no quisiera ni un feminicidio más, ni en Gurabo ni en ninguna parte y menos cuando ella buscó ayuda y cuando llegó a un punto que no le creyeron. Hay muchos procesos que hay que mejorar para que esto no ocurra más”, señaló la primera ejecutiva municipal, entre lágrimas.

“Alzamos nuestra voz de alerta para que las mujeres puedan buscar ayuda, damos una primera ayuda en el municipio y luego que pasa de nuestras manos, no tenemos control. Nuestra primera intervención con ella (Karla, la víctima) fue a traves de la Oficina de Asuntos de la Mujer y Víctimas de Violencia de Género y ellos empezaron a ver el caso y obtuvo la orden de protección. Pero una vez tienes la orden, le corresponde a Fiscalía y a los tribunales actuar”, añadió.

Si la pesquisa confirma que la muerte de Rodríguez Ares fue un feminicidio, se trataría del feminicidio íntimo número 18 reportado en la isla en lo que va del año.

Tanto la Policía como la Oficina de la Procuradora de la Mujer tienen herramientas para atender, confidencialmente, cualquier señalamiento o querella sobre un patrón de abuso, maltrato o situación por violencia de género. Si eres o conoces de una persona que atraviesa un patrón similar puedes comunicarte con la Policía al (787) 792-6734 o (787) 343-2020, así como con la Oficina de la Procuradora de la Mujer al (787) 722-2977.