Un hombre fue ultimado a balazos este miércoles en la avenida avenida Nenadich, en Mayagüez, informó la Policía.

La Uniformada detalló que el individuo, que no ha sido identificado, recibió varios impactos de bala a eso de las 8:00 a.m. en la parte posterior del antiguo establecimiento Chiken and Pizza Palace.

El individuo fue transportado al Centro Médico de Mayagüez, donde un médico de turno certificó su muerte. Fue descrito como de tez trigueña, pelo corto, canoso y de unos 5 pies y 6 pulgadas de estatura.

La División de Homicidios y la División de Servicios Técnicos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) se hicieron a cargo de la pesquisa. Hasta el momento se desconoce el móvil de los hechos.

De acuerdo con los datos de la Policía, en lo que va de año se han reportado 326 asesinatos, 93 menos que en 2019 a esta misma fecha cuando se habían reportado 429 muertes violentas.