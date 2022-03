Un hombre de 38 años radicó en la tarde de hoy, jueves, una querella en la que alegó haber sido víctima de un fraude mediante plataforma de bitcoin en San Juan, informó el Negociado de la Policía.

Según el estadunidense, una persona, utilizando la plataforma, se apropió de $531,000.

Las autoridades no ofrecieron más detalles sobre estos hechos.

El agente Emilio Pérez, adscrito al precinto de San Juan, investigó preliminarmente lo sucedido y refirió el caso a personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.

El interés por este tipo de divisas digitales sigue en aumento. Ciudades como Nueva York y países como El Salvador contemplan la adopción del bitcoin como una ficha legal de intercambio de bienes.

No obstante, el bitcoin no es la única moneda que existe dentro del mundo de valores virtuales. En realidad, existen unas 10,000 aproximadamente, que compiten por un espacio de privilegio en el novel mundo de las criptomonedas.