Una mujer de 46 años fue asesinada esta mañana por su expareja, quien luego se privó de la vida, en hechos que ocurrieron en el barrio La 15, de la carretera PR-312, en Cabo Rojo, informó el Negociado de la Policía.

El capitán Joel González Ramos le detalló a El Nuevo Día que se trata del más reciente caso de violencia de género registrado en la isla, en plena víspera de Año Nuevo. La Oficina de Prensa del Cuartel General de la Policía confirmó que Wanda Ivette Santiago Asencio representa la duodécima (12) mujer asesinada este año en un caso motivado por violencia de género.

“En efecto, se trata de un asesinato-suicidio. No nos cabe la menor duda de que (Santiago Asencio) fue asesinada por él”, señaló el oficial vía telefónica.

Según la investigación de la Policía, el hombre, identificado como Edil Cabán Vázquez, de 50 años, se privó de la vida, tras cometer el asesinato, en la misma carretera PR-312, aunque a dos kilómetros de distancia de la primera escena. Los agentes de la Uniformada hallaron su cuerpo dentro de una Toyota Tacoma, color vino, que se encontraba estacionada en la vía descrita como una zona de campo.

La Línea PAS está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, para ayudar a personas con comportamiento suicida o problemas de salud mental como: depresión, violencia doméstica y trastornos de ansiedad, entre otros. Si tienes o conoces a alguien con pensamientos suicidas comunícate de inmediato al 1-800-981-0023.

La identificación de los occisos fue posible mediante entrevistas a familiares, según González Ramos. Incluso, fueron los familiares, dijo el capitán, quienes confirmaron que Cabán Vázquez y Santiago Asencio tuvieron una relación sentimental hace algún tiempo, y la mujer sostenía, actualmente, una relación con otra pareja.

“Corroboramos que en el pasado tuvieron una relación de pareja. Ella tenía una nueva pareja y él constantemente la acechaba y la seguía”, precisó González Ramos.

Cuestionado sobre cómo habrían ocurrido los hechos, el capitán describió que ocurrió cuando Santiago Asencio llegaba a su hogar tras haber trabajado durante la noche y madrugada como cuidadora de una persona enferma.

“En el día de hoy ella entró al complejo, luego de trabajar, para ir a su residencia y este (su expareja) entró detrás de ella, se le paró en el vehículo al lado y le realizó los disparos”, indicó González Ramos, quien asiste hoy al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez, pero dirige el CIC de Ponce.

A preguntas de este medio, el oficial indicó que no había alguna querella previa por violencia de género contra el presunto asesino.

“Nunca hicieron querella, lo sabemos por los familiares, pero nunca buscaron una orden de protección, nunca llamaron a la Policía, nunca buscaron ayuda de nadie”, lamentó el capitán.

“Muchas veces la ciudadanía tiene conocimiento de estos problemas y no los reportan. La Policía tiene unidades especializadas para investigar estos incidentes y nosotros estamos aquí para ayudarlos. No hay que llegar a estas situaciones donde dos familias se ven afectadas trágicamente, porque no es una familia solamente, son dos”, manifestó.

Tanto la Policía como la Oficina de la Procuradora de la Mujer tienen herramientas para atender, confidencialmente, cualquier señalamiento o querella sobre un patrón de abuso, maltrato o situación por violencia de género.

González Ramos indicó que ahora esperarán porque el Instituto de Ciencias Forenses confirme que el arma recuperada en el automóvil en el que se halló el cuerpo de Cabán Vázquez tiene el mismo calibre que los casquillos recuperados en la escena donde Santiago Asencio fue ultimada.

Durante este año, fueron 33 las mujeres asesinadas, una de ellas era una menor de edad. Del total de feminicidios, según la Policía, 12 fueron confirmados como muertes violentas que fueron el resultado de un patrón de violencia de género.