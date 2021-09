Una mujer murió tras ser atropellada esta madrugada en la carretera 181, intersección con la avenida Park Gardens, en Trujillo Alto, reportó la Policía.

De acuerdo con el informe preliminar, los hechos ocurrieron a eso de las 5:40 a.m. la conductora de un Toyota Corolla, color crema, no se percató que la mujer, de unos 50 años, cruzaba en un área no designada para peatones, por lo que la impactó por el área lateral derecha del vehículo.

Área donde ocurrió el accidente fatal con una peatón en Trujillo Alto. (Google Maps)

“La dama resultó con heridas de gravedad que, lamentablemente, le ocasionaron la muerte allí en el acto. En estos momentos estamos esperando a que llegue el fiscal, ya nuestro personal está allí, comenzamos con la investigación y estamos iniciándolo. La carretera está cerrada al tránsito”, indicó el director auxiliar del Negociado de Tránsito de la Policía, Elvis Zeno, en entrevista radial (WKAQ 580).

De momento, la Policía no ha identificado a la perjudicada.

El agente Jesús Vélez, adscrito a la División Patrulla y Carretera San Juan, y el fiscal Alberto Cuevas se hicieron a cargo de la investigación.