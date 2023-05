Un incidente desgraciado marcó de luto a una familia residente en la calle Trujillo de Ponce tras perder a su pequeño hijo de un año y cinco meses quien falleció este miércoles a consecuencia de una fractura craneal con sangrado interno.

La tragedia ocurrió en medio de la celebración del Día de las Madres, cuando el infante perdió el balance y cayó por las escaleras externas de la residencia a una altura aproximada de 12 pies, mientras jugaba con su hermana de seis años.

El lamentable desenlace llenó de tristeza a sus vecinos, quienes describieron a los padres del menor como “buenas personas”.

Elizabeth Maldonado, quien vive justo al lado de la pareja que tiene cinco hijos, señaló que “son unos padres muy buenos. Son bien atentos con sus hijos, nunca he oído nada de peleas ni maltrato. (Son) bien chéveres; unos vecinos muy buenos”.

“Los nenes también son bien buenos. Cuando uno va a llevarles cualquier cosita, ellos siempre salen. Es muy triste para mí; lo sentí como si fuera mi familia. Lloré mucho. No me enteré el mismo día, sino al otro día y bajé esa calle llorando”, confesó la fémina de 62 años.

“Cuando me enteré de la muerte (del menor) pues, lloré más. Ya estoy más tranquilita, pero lo sentí como si fuera mi familia. Me duele de verdad por ellos”, insistió.

Asimismo, expresó que la última vez que vio al pequeño fue el pasado sábado, un día antes del incidente que dejó al menor en cuidado intensivo en el Hospital Pediátrico Universitario Doctor Antonio Ortiz.

“El sábado yo lo vi; o sea, el día anterior. Yo le fui a llevar unos mangós, llegué al portón y salió uno de los nenes y la nena; me hablaron. Después salió el papá de los nenes y el nene estaba con él. Tan lindo el bebé. Esa fue la última vez que lo vi”, dijo con evidente angustia.

Igualmente, relató que escuchó unos gritos mientras el padre del menor cocinaba una barbacoa. Pero, jamás pensó que se trataba de una tragedia.

“De hecho, lo vi ese día que pasó la tragedia, jugando, se estaban entreteniendo ahí, estaban haciendo un BBQ. Yo oí los gritos, pero jamás pensé que los gritos procedían de una tragedia. Yo pensé que los nenes gritan, como son niños, pues uno dice ‘no está pasando nada’”, contó.

“Me enteré, al otro día, por una vecina que me estaba preguntando que si yo sabía de ese caso porque ella no sabía tampoco donde era. Pero me dice ‘debe ser en esa casa que hay unos cuantos niños’. Ahí fue que me acordé de los gritos y ahí fue donde bajé la calle llorando”, lamentó.

Maldonado añadió que el infante fallecido era “bien chulito”.

“Lo que me viene (a la mente) es el bebé… qué lindo. Pero no sé, bien tranquilito, bien atento. Cuando yo pasaba los saludaba. No hay palabras para describir lo que uno siente. Bien triste, de verdad que sí. Ahora le pido a Dios fortaleza para esos padres”, sostuvo.

“Ese Día de Madres, yo me convertí en abuela otra vez. Mi hija tuvo un bebé y pues, estaba la alegría del bebé. Al rato, pasa esa tragedia. Mientras unas están teniendo la alegría de un bebé, otras están llorando la pérdida de un hijo”, acotó.

Otro de los vecinos de la familia, Luis Rey Quiñones Soto, sostuvo que, “personalmente no los conozco, pero sí, he visto a la familia pasar y caminar, ir de compras todos juntos. Gente buena y alegre”.

“En cuanto a los niños, son alegres y habladores. El que he visto tiene ahora como tres o cuatro años, un niño que saluda. Hay una formalidad de unas relaciones con los seres humanos, de una educación que se puede notar. Ahí hay cuidado y delicadeza en esa educación. Eso yo lo percibí siempre en los niños”, mencionó.

Entretanto, manifestó que el día que ocurrió el incidente estuvo fuera de su residencia y se enteró de la desgracia a través de la prensa.

“Bueno, (sentí) pena de que un niño de tan poca edad haya sufrido un accidente y que me parecía que era un accidente que tenía unas implicaciones y, me preocupó. Yo no sé si lo vi, porque era el más pequeño; veía al más grandecito y a la nena. Pero me preocupó porque a mi entender, son gente buena y responsable”, reiteró.

El Nuevo Día intentó conversar con los familiares del menor fallecido, naturales del pueblo de Yauco, pero al cierre de esta edición no se hizo posible.