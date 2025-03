Explicó que la víctima firmó un relevo de responsabilidad tanto a la Policía como a Justicia, lo que significa que las autoridades no se responsabilizan por lo que le pueda ocurrir a la perjudicada, debido a que si no tiene interés en el caso ni en la ayuda disponible, pues no se puede intervenir.

“Estaba la técnica, que se encarga de ofrecerle los beneficios que tienen las víctimas y testigos, pero ella dijo que no quería nada de eso. Sin perjudicada y sin querellante no tenemos caso” , aseveró.

“La investigación queda abierta porque no sabemos (si ella cambia de opinión). En estos casos, puede suceder que la semana que viene tiene interés. Entonces, el caso no se cierra hasta que prescriba”, sostuvo el inspector, quien hizo un llamado a las víctimas a denunciar.

Lo que se observa en el vídeo

“Bájate, por qué no te bajas. Búscame el bate para que tú veas. Si no me abres el cristal, yo te voy a explotar el cristal. Bájate, bájate... Bájate porque te lo voy a partir... Bájate, porque tú sabes lo que tú me hiciste”, dice la mujer, mientras golpea varias veces el cristal delantero.