La defensa de Jensen Medina Cardona solicitó al tribunal que ordene a la fiscalía que entregue toda prueba exculpatoria de su representado, incluyendo los vídeos que captaron el incidente el pasado 18 de agosto, cuando Arellys Mercado Ríos fue asesinada en Fajardo.

La jueza María Rivera le dio a la fiscalía hasta las 4:00 p.m. de hoy, viernes, para reaccionar al reclamo de la defensa, quienes se opusieron a la entrega del vídeo.

En la moción sometida ante el Tribunal de Fajardo, los abogados Jorge Gordon, Orlando Cameron y Jorge Gordon Pujols aluden -entre la “prueba que se solicita”- a un vídeo con las imágenes de lo que sucedió aquella noche en el Muelle Villa Marina, en Fajardo.

Los abogados indican en el documento que el vídeo muestra “las horas y minutos antes durante y después de la muerte de Arellys”.

Además de relatar que muestra a las personas que se encontraban con la víctima, la defensa de Medina Cardona narra que las imágenes “captaron, además, que Arellys durante un tiempo razonable discutió con una persona que se encontraba en el área de cemento del muelle de Villa Marina Boulevard mientras esta se encontraba, un poco más abajo, en el área de madera del mismo muelle”.

Señala que “mientras discutía, Arellys estaba alterada, hacía gestos con sus manos, estaba agresiva y violenta al punto que empujó, en más de una ocasión, a la misma persona con la que discutía; mientras todo esto ocurría, sus acompañantes la observaban y, la fémina que le acompañaba, trataba de calmarla para que no continuara discutiendo y no se acercara ni agrediera a la persona que estaba en el área de cemento del muelle, lo cual no pudieron evitar ante la agresividad que desplegaba Arellys”.

Indicaron, además, que “captaron, asimismo, que Arellys violenta y agresiva como se encontraba, subió del área de madera al área de cemento de dicho muelle acercándose más a dicha persona tomando de las manos de esta en varias ocasiones y de forma agresiva hasta el momento en que surge un destello de luz (chispetazo), cayendo Arellys bocarriba sobre el área de cemento del muelle” hasta que llegó la Policía.

Según los abogados, toda la evidencia anteriormente mencionada es, según la jurisprudencia federal y estatal, "evidencia que resulta favorable al imputado de epígrafe y que posee relevancia en cuanto a los aspectos de culpabilidad y castigo de este”.

Medina Cardona enfrenta tres cargos (asesinato en primer grado y dos violaciones a la Ley de Armas) por el asesinato de Mercado Ríos. Originalmente, se le había impuestouna fianza de $300,000, pero ante la presión pública y una petición de revisión por parte del Ministerio Público, se revisó la fianza y se subió a $1,150,000, la cual no prestó y fue ingresado en prisión en Bayamón.