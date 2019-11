El senador Abel Nazario Quiñones y otros siete individuos fueron arrestados y acusados por un gran jurado por robo o soborno en relación con programas que reciben fondos federales, anunció este miércoles el jefe de la Fiscalía federal en la isla, Stephen Muldrow.

De acuerdo con la acusación, Nazario Quiñones y el resto de los acusados habrían conspirado para que los empleados cobraran dinero federal del Municipio, para que estos trabajaran en su campaña senatorial y que también “brindaran asistencia a las campañas de otros políticos del partido cuyo apoyo Nazario Quiñones necesitaría para ganar las elecciones al Senado y para un intento posterior de convertirse en presidente del Senado”.

La Fiscalía informó que los otros acusados son Edwin Torres Gutiérrez, asistente especial del alcalde; Claribel Rodríguez-Canchani, director de Recursos Humanos del Municipio; Humberto Pagán Sánchez, Kelvin Ortiz Vegarra, Ramón Martes Negrón, Juan Rosario Núñez y Eric Rondón Rodríguez, todos empleados no regulares del Municipio de Yauco, mientras Nazario Quiñones fungió como alcalde.

El ex primer ejecutivo municipal fue electo como alcalde de Yauco en el 2000, y continuó en el cargo hasta diciembre de 2016. En agosto de ese año, durante una auditoría de rutina de los registros del Municipio, la Oficina del Contralor descubrió que había “empleados irregulares” pagados por el Municipio que nunca se presentaron a trabajar o se presentaron esporádicamente.

✉ Email Abel Nazario sale del Tribunal Federal en San Juan tras ser arrestado en la mañana del miércoles, 6 de noviembre de 2019, por cargos de robo y soborno en relación con programas que reciben fondos federales. (Luis Alcalá del Olmo)

Otras siete personas fueron arrestadas, al igual que Nazario, en conexión con el supuesto esquema de fraude. (Luis Alcalá del Olmo)

Claribel Rodríguez Canchani fungía como directora de Recursos Humanos del Municipio y laboró como subcomisionada de la Policía, aunque no se especificó de qué municipio. (Xavier J. Araújo Berríos)

Humberto Pagán Sánchez se identificó como empleado de Recursos Humanos de la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (Acuden). (Alex Figueroa Cancel)

Kelvin Ortiz Vergara indicó que se desempeñaba como técnico en justicia criminal. (Alex Figueroa Cancel)

Ramón Enrique Martes Negrón sostuvo que su posición era director del Centro de Servicios Integrados de Ciales y aspirante a la alcaldía de Ciales. (Alex Figueroa Cancel)

Juan Rosario Núñez se identificó como empleado de respuesta de emergencias en Aguas Buenas. (Alex Figueroa Cancel)

Eric Rondón Rodríguez sostuvo ante la magistrada Silvia Carreño que se desempeña como emplazador. (Alex Figueroa Cancel)

En la acusación, todos fueron identificados como empleados no regulares del Municipio de Yauco mientras Nazario fungió como alcalde, específicamente entre el 2014 y 2016. (Alex Figueroa Cancel)

En esta foto del 12 de septiembre de 2018, Nazario fue procesado a su entrada al Tribunal Federal de Hato Rey. (Alex Figueroa Cancel)

El senador, en conferencia de prensa el 12 de septiembre de 2018, sostuvo que no se robó nada y que no renunciaría a su escaño. (Gerald López Cepero)

Sin embargo, el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares le solicitó la renuncia y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, lo removió de las comisiones a su cargo. (Gerald López Cepero)

Nazario llevó a cabo, el 10 de octubre de 2018, una de varias actividades de recolección de fondos para pagar por su defensa ante los cargos federales. (Luis Alcalá del Olmo)

Sobre 300 personas asistieron a la actividad en el embalse Susúa de Yauco. Entre un radiomaratón y esta actividad, el exalcalde dijo que recolectó sobre $30,000. (Luis Alcalá del Olmo)

Tal y como hizo en el 2018, Nazario llevó a cabo el 6 de noviembre de 2019 una conferencia de prensa en la cual expuso su inocencia y presentó documentos. (Vanessa Serra Díaz)

Sin embargo, en esta ocasión, Rivera Schatz le solicitó la renuncia (acto que Nazario rechazó), y radicó una querella ante la Comisión de Ética del Senado. (Vanessa Serra Díaz) Facebook

De acuerdo con la acusación, desde 2014 hasta 2016, los acusados conspiraron y acordaron entre ellos malversar, robar, obtener por fraude o, de otra manera, sin autorización, poner en uso de cualquier persona que no sea el propietario legítimo, o mal aplicar intencionalmente, propiedad bajo el cuidado y la custodia del Municipio valorada en más de $5,000. Ese monto no representa el total de la cifra del alegado sobo, explicó Lymarie Llovet, portavoz de la Fiscalía federal. Al momento, no se ha hecho público el dato sobre la cifra total.

Nazario Quiñones firmó numerosos contratos de trabajo para los acusados Pagán Sánchez, Ortiz Vegarra, Martes Negrón, Rosario Núñez y Rondón Rodríguez, según la acusación, bajo la justificación de "necesidad de servicio" para la Oficina del Alcalde.

El supervisor inmediato que figuraba en cada contrato es el acusado Torres Gutiérrez, quien presuntamente instruyó a estos empleados para que se reportaran al Municipio una vez por semana o una vez al mes.

“Después de enterarse de que el municipio estaba bajo investigación, Torres Gutiérrez ordenó a los empleados que se reportaran al Municipio dos veces a la semana o dos o tres veces al mes, y luego los enviaron a diferentes oficinas dentro del Municipio”, indicó la Fiscalía federal en un comunicado.

Los cinco empleados irregulares presuntamente completaron esporádicamente registros de tiempo y asistencia, y cuando lo hicieron, Torres Gutiérrez “les indicó que simplemente los firmaran y dejaran en blanco las horas trabajadas”, sostiene la acusación.

Según el relato de los alegados hechos, Nazario ordenó a los acusados Torres Gutiérrez y Rodríguez Canchani que dieran instrucciones a los empleados del Departamento de Recursos Humanos, verbalmente o por escrito, de procesar la nómina de los cinco empleados irregulares con base en documentación falsa o nula para respaldar el pago de los salarios.

Rodríguez Canchani presuntamente ordenó al menos a un empleado de Recursos Humanos que la ayudara a crear registros de tiempo y asistencia falsos y luego manipuló las hojas de tiempo y asistencia creadas falsamente de tal manera que parecieran viejas.

"Esta acusación sirve como una advertencia a otros funcionarios públicos involucrados en este tipo de esquemas de que serán castigados, y como una promesa a los contribuyentes de que no se tolerarán tales violaciones de la confianza pública”, sostuvo el fiscal federal Muldrow, en declaraciones escritas. "Junto con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, nuestra oficina continuará buscando agresivamente a individuos corruptos en el gobierno que defrauden a sus electores", advirtió.

Los acusados se enfrentan a un máximo de 10 años prisión y una multa que no exceda los $250,000.

El caso está siendo procesado por el fiscal Scott Anderson. El caso fue investigado por la Contraloría de Puerto Rico, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, la Oficina del Inspector General y el FBI.

Federales rondan por el Capitolio

Al menos, dos agentes federales, un hombre y una mujer, entraron a eso de las 8:00 a.m. a la oficina legislativa de Nazario en el Senado y estuvieron adentro por cerca de cinco minutos. Estuvieron acompañados por dos empleados de la oficina que les abrieron la puerta. Al final, salieron sin nada en las manos, observó El Nuevo Día.

Aún hay agentes en las inmediaciones del Capitolio y acompañados por el sargento de Armas del Senado, Joel Fontánez. Fuentes indicaron que los federales han procurado por el paradero de un empleado de la oficina del senador. Se desconoce de quién se trata y si la intención es arrestarlo o entrevistarlo.

“Yo estoy tranquilo”, dijo José Hernández, director de laoficina legislativa de Nazario.

“Estoy un poco triste con lo que está pasando, pero en esta oficina no hay empleados fantasmas. Todo el que cobra viene a trabajar”, aseguró al aludir a la información que ha trascendido sobre la presencia de trabajadores fantasmas en la oficina del senador novoprogresista.

"Si eso pasó, eso es de allá (en Yauco)”, intervino otro empleado, Luis Rodríguez, quien se identificó como analista.

Desde que se concretó el arresto, el legislador no se ha comunicado con personal de su oficina, que tiene en nómina a siete empleados. Hernández indicó que no ha recibido instrucciones ni de Nazario ni de la presidencia del Senado.

"Tenemos lo mismo que ha salido en sus comunicaciones, pero no tengo ninguna instrucción", agregó.

Hernández indicó que "quisiera" comunicarse con Nazario al recordar que el legislador es su amigo y "los amigos no podemos estar solamente en las buenas".

¿Por qué lo arrestaron la primera vez?

Nazario había sido arrestado en septiembre de 2018 por las autoridades federales por pagos irregulares en la nómina de ese ayuntamiento.

En aquel momento, un gran jurado lo acusó por 39 cargos federales relacionados a la confección de documentos falsos y fraude electrónico.

Posteriormente, el senador fue puesto bajo fianza y permaneció en su puesto en el Senado luego de rehusarse a renunciar. No obstante, dimitió al caucus del Partido Nuevo Progresista (PNP) en ese cuerpo legislativo.

Tras esa acusación, Nazario contó con el respaldo del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, quien no le solicitó su dimisión al escaño en la Cámara alta. Incluso, realizaron juntos en aquel entonces la siguiente conferencia de prensa:

Le piden la renuncia

Tras el arresto de esta mañana, Rivera Schatz cambió su postura y le exigió a Nazario la renuncia a su escaño legislativo para que se enfoque en los procesos judiciales que enfrenta.

"Reconociendo que le asiste la presunción de inocencia, lo exhorto a que renuncie a su escaño y dedique todos sus esfuerzos a la situación que enfrenta en los tribunales. Abel Nazario no ocupa ni ostenta puestos de liderato en el PNP", estableció en su mensaje a través de su página de Facebook.

Asimismo, Rivera Schatz describió como "lamentable" el arresto de Nazario.

"Es lamentable para él y su familia pero principalmente para el pueblo de Puerto Rico que observa con angustia eventos que laceran la confianza en las instituciones de gobierno", sostuvo el presidente legislativo.