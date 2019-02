La jueza Brenda Vera Miró del Centro Judicial de Ponce pospuso para el próximo 6 de mayo el inicio del juicio contra el grafitero Juan Luis Cornier Torres, acusado de asesinar a la joven Valerie Ann Almodóvar Ojeda el pasado mes de diciembre.

El retraso en la realización del análisis del material en manos del Negociado de Ciencias Forenses (NCF) -que consiste en prueba de ADN y serología- fue una de las razones por las que ayer una vez más la jueza retrasó el inicio del juicio a solicitud de la defensa del acusado, encabezada por el licenciado Juan de Jesús Vélez.

Cornier Torres enfrenta cargos por asesinato en primer grado, violación al Artículo 505 de la Ley de Armas, violación al Artículo 280 por disponer de prueba y violación al Artículo 285 por destrucción de evidencia.

Vélez indicó a El Nuevo Día que solicitaron el aplazamiento del juicio porque no han recibido toda la prueba, incluyendo la que está bajo la custodia del NCF. “Todavía quedan cosas por entregar, así que el día 8 de abril, que estaba pautado el juicio, se quedó como una vista de conferencia de estatus, porque entendemos que no vamos a tener tiempo para analizar toda la prueba”, señaló el licenciado.

Otra vista de conferencia de estatus se pautó para el 21 de marzo.

“Todavía no ha llegado la prueba de ADN ni la serología. El fiscal indicó que para el jueves que viene debe recibir el resultado”, agregó sobre lo ocurrido durante la vista en la que el ministerio público estuvo representado por el fiscal del caso, Idelfonso Torres.

Durante la vista también se discutió sobre la posibilidad de que la defensa tenga acceso al celular de Cornier Torres, el cual está en manos de fiscalía. “Estoy pidiendo que si no le interesa el contenido que me dejen entrar (al teléfono), pero sin que ellos tengan acceso a la evidencia”, expuso Vélez al indicar que la jueza someterá su determinación por escrito.

Torres indicó, de acuerdo al periódico Primera Hora, en repetidas ocasiones que no necesita del celular para probar la culpabilidad de Cornier Torres. No obstante, en un inicio sí mostró reparos con la petición de la defensa.

El licenciado sostuvo que no tienen oposición a que la inspección del celular se haga frente a funcionaros de fiscalía, como solicitó Torres. El interés del ministerio público, agregó, no es tener acceso al contenido sino asegurar que no se manipule el aparato o la información extraída del mismo.