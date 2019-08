Las aseguradoras municipales National Public Finance Guarantee y MBIA Insurance Corporation han demando este jueves a UBS Financial Services, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Merrill Lynch, RBC Capital Markets y Santander Securities por haber contribuido al endeudamiento masivo de Puerto Rico llevándole a la bancarrota.

El recurso radicado en el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico alega que por décadas estas instituciones y/o sus afiliadas instaron al gobierno de la isla a emitir deuda e incurrir en instrumentos de inversiones especulativas y otras actividades financieras a pesar de que no eran sostenibles para las finanzas públicas. En cambio, estas instituciones financieras se beneficiaron al recibir millones de dólares en comisiones e intereses de las transacciones que estructuraron para el gobierno puertorriqueño.

“Nos honra representar a National en este litigio”, indicó en declaraciones escritas Phillippe Selendy, socio fundador de la firma Selendy & Gay, y quien antes representó a la Agencia Federal para el Financiamiento de Vivienda en el sonado caso de RMBS y que procuró indemnizaciones de los bancos que contribuyeron a la crisis financiera estadounidense de 2008.

Tanto National como MBIA son aseguradores de parte de la deuda emitida por el gobierno y desde el impago del 2015, estas entidades han tenido que responder por los pagos que no hicieron diversas agencias. Según la demanda, National habría pagado sobre $1,000 millones a los bonistas que compraron deuda del gobierno y que tenía la cubierta de seguros de esa entidad.

“Mientras los bancos se enriquecían, le infligían graves daños al gobierno de Puerto Rico y a sus ciudadanos, al igual que a National. Deben por tanto responder por esta conducta ilícita”, aseguró Selendy.

Selendy encabeza el litigio justo al exjuez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Federico Hernández Denton, quien indicó que por medio de sus actos, las instituciones financieras que estructuraron buena parte de la deuda de la isla, garantizaron a National y MBIA que antes de efectuar las transacciones, estos efectuaron “investigaciones completas y razonables de los términos de los bonos” y las aseguradoras “confiaron en dichas representaciones” a la hora de emitir los seguros a ciertos bonos emitidos por la isla.

“Los demandados frustraron las expectativas legítimas y de buena fe de (National y MBIA), al no llevar a cabo esas investigaciones y en torno a la veracidad y de las representaciones que hicieron en las solicitudes de seguro… Estas circunstancias extraordinarias ameritan que se aplique la doctrina de actos propios y/o de declaración unilateral de la voluntad”, dijo Hernández Denton.