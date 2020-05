Don Abraham Rivera cuenta los días con la esperanza de que el Gobierno federal no apele ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos el caso del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés).

El Gobierno federal tiene hasta el 9 de julio para acudir al máximo foro judicial estadounidense para intentar revertir la decisión del caso que favoreció a un residente de la isla para recibir el SSI.

Rivera, cuyo hijo padece varias condiciones de salud, ha seguido muy de cerca ese caso desde que inició e el 2017, porque considera que puede abrir la puerta para que muchas familias en Puerto Rico, como la suya, puedan beneficiarse del SSI.

"Yo estoy muy pendiente, claro, porque si no apelan, eso significa que estaremos en la posición de que el beneficio pudiera llegarle a los puertorriqueños que lo necesitan", expresó Rivera.

"Es un beneficio que nos han negado toda la vida, diciendo que no pagamos contribuciones. Este caso dejó claro que es un trato discriminatorio... El mismo tribunal de Boston (Primer Circuito de Apelaciones de) dijo que era discriminatorio", agregó.

El caso surge de una demanda del gobierno de Estados Unidos contra Luis Vaello Madero, a quien intentó cobrarle el dinero que recibió del SSI después de mudarse de Nueva York a Puerto Rico.

El juez del Distrito de Puerto Rico, Gustavo Gelpí, falló a favor de Vaello Madero el año pasado. En marzo, Boston sostuvo la decisión al señalar que la decisión de excluir a los territorios como Puerto Rico violaba la cláusula constitucional de Igual Protección de las Leyes.

En el desarrollo más reciente, el gobierno de Estados Unidos informó que no solicitará un proceso de reconsideración en Boston.

Esto dejó poco más de un mes como plazo para apelar ante el Tribunal Supremo federal, que se vence el 9 de julio.

La movida no sorprende, ya que tres de los seis jueces del panel en Boston habían favorecido de forma unánime la decisión. En cambio, dejaron abierta la puerta para acudir al Supremo federal, integrado por una mayoría de jueces de inclinación conservadora.

"Yo no sé de eso, pero me gustaría pensar que la posibilidad de que noapelen sea de un 80%, pero, como sea, argumentos no tienen", manifestó Rivera. "Lo único (en contra) que puede surgir (en el Supremo federal) es una decisión política después de todo lo que afirmó (el Circuito de Apelaciones de) Boston, que dejó claro el discrimen".

Aunque generalmente un residente de Puerto Rico no paga contribuciones federales sobre ingresos, el tribunal de apelaciones expresó que no conoce de ninguna instancia en la que el gobierno “ha justificado la exclusión de una clase de gente de pagos del bienestar social (que no están vinculados a recibir pagos de impuestos) porque no pagan contribuciones federales sobre ingresos”.

Resaltó, además, que el argumento del gobierno de Estados Unidos choca con el hecho de que como norma los beneficiarios del SSI tienen ingresos tan bajos que no pagan contribuciones sobre ingresos y que por medio del "pacto" con las Islas Marianas del Norte, los residentes de ese territorio – que tampoco generalmente pagan contribuciones federales sobre ingresos-, tienen acceso al SSI.

De no apelar, solamente se resolvería la controversia del caso de Vaello Madero y no cambiaría automáticamente la elegibilidad de los residentes de la isla al SSI, pero dejaría un precedente que podrían utilizar los solicitantes rechazados en Puerto Rico para someter reclamos en los tribunales.

El SSI es un programa de la Administración del Seguro Social que paga beneficios a los adultos y a niños con alguna discapacidad que tienen ingresos bajos y recursos limitados.

La propia agencia informa en su portal que los beneficios de SSI también se pagan a las personas mayores de 65 años si cumplen con ciertos límites económicos.

"Claro que ayudaría a muchas familias", manifestó Rivera, quien ha lidiado por más de 30 años con los costos de atenciones médicas relacionadas condiciones de salud de su hijo e hija, quien falleció recientemente.