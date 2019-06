La defensa del exalcalde de Guaynabo Héctor O’Neill presentó una moción solicitando que se eliminen de las denuncias sometidas por la Oficina del Fiscal Especial Independiente (Opfei) lenguaje que establece que su cliente cometió los delitos imputados de forma voluntaria, criminal e ilegalmente.

El licenciado Harry Padilla explicó que, a la hora de establecer el estado subjetivo del delito en la acusación o pliego de denuncia -como también se le conoce-, los fiscales utilizaron lenguaje que recogía el Código Penal del 2004, lo que -a su juicio- podría impactar adversamente el análisis que tenga que hacer en su momento el jurado.

El estado subjetivo del delito se refiere a cómo se cometieron las imputaciones.

“No es que prejuicie al jurado es que puede afectar como tú te desempeñas y cómo el jurado examina el pliego...es que no es correcto”, sostuvo el licenciado tras una vista de estado de los procedimientos, celebrada este miércoles en la sala 606 del Tribunal de Bayamón.

“El Código Penal nuestro cambió y ahora el elemento subjetivo se llama a propósito y con conocimiento. Esos son los términos modernos...o negligentemente. El fiscal, en mi opinión, utilizó un documento viejo de la acusación y dejó lo que se alegaba antes que era intencional, criminalmente y maliciosamente y a eso le añadió...a propósito y con conocimiento”, puntualizó Padilla.

Por su parte, el fiscal especial independiente Guillermo Garau se expresó en contra de la solicitud de la defensa. “Está sometido con nuestra posición”, sostuvo Garau al decir que la petición es “inmeritoria”.

“Todas las denuncias que radica el FEI, que radica el Departamento de Justicia, todas dicen que es con intención y criminalmente, eso es parte de la denuncia, por eso se está acusando”, agregó la fiscal Leticia Pabón.

La jueza María Trigo, del Tribunal de Bayamón, indicó que resolvería la moción por escrito.

Durante la vista - que no se extendió por más de diez minutos- también se discutió el resultado de una reunión que sostuvieron las partes para discutir asuntos sobre el descubrimiento de prueba.

A preguntas de si existe la posibilidad de que se concrete unacuerdo entre las partes y si es un tema que se ha discutido con Fiscalía, Padilla indicó que “esos son asuntos confidenciales entre la Fiscalía y este abogado”.

“Las reglas de procedimiento no contemplan un momento histórico determinado. Yo no te puedo ni decir que si, ni decirte que no porque siempre está sobre el tapete”, señaló Padilla.

El pasado 1 de mayo, la jueza Trigo separó del 16 de septiembre al 25 de octubre para la celebración del juicio, iniciando con la selección de seis paneles de jurado.

Contra el exalcalde de Guaynabo, pesan cargos de violencia doméstica, actos lascivos y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental .