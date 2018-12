El juez Eduardo Rebollo Casalduc, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, denegó la solicitud de desestimación radicada por distribuidores de productos de opiáceos sobre la demanda presentada por la Oficina de Asuntos Monopolpisticos (OAM) el 6 de junio pasado.

El recurso legal fue sometido por Amerisourcebergen Drug Corporation, Cardinal Health, Inc., y McKesson Corporation.

La demanda entablada ahora pasa a la etapa de descubrimiento de prueba.

“Seguimos enfatizando que la fabricación y distribución ilegal de productos de opiáceos en Puerto Rico y en Estados Unidos, y su mercadeo engañoso, ha provocado una crisis sin precedente y ha sido responsable por una de las mayores epidemias de salud pública en la historia”, recalcó la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced.

En los pasados meses, el gobierno presentó tres demandas en contra de las manufactureras y distribuidoras de opiáceos: Purdue Pharmaceuticals, Johnson & Johnson, Janssen Pharmaceuticals, Inc., Ortho-McNeil-Janssen y las subsidiarias de estas y los distribuidores de estos: Cardinal Health Inc., McKesson Corporation, Amerisource Bergen Drug Corporation, JM Blanco Inc. Droguería Betances Inc., en relación a su responsabilidad por la manufactura, venta y/o distribución de los opiáceos en Puerto Rico.

Justicia investiga si se deben presentar reclamaciones adicionales contra otros manufactureros y/o distribuidores de opiáceos.