La defensa legal del expresidente de la compañía BDO Puerto Rico, Fernando Scherrer, no está conforme con la fianza de $2 millones que se le impuso la semana pasada tras ser acusado por un gran jurado federal en relación con dos esquemas de fraude y lavado de dinero como contratista del Gobierno.

El licenciado Juan Acevedo-Cruz solicitó al Tribunal Federal en Hato Rey acceso a un documento relacionado a la fianza. Se trata de la hoja de trabajo que realizó el oficial de libertad condicional que hizo la entrevista al acusado, que se conoce como Formulario PTS-2.

“Para que podamos revisar el PTS-2, se necesita una orden judicial. Así lo solicitamos para permitirnos representar adecuadamente al acusado y proteger sus derechos de debido proceso”, argumentó Acevedo-Cruz.

Scherrer enfrenta seis cargos criminales por fraude electrónico, conspiración para robo y conspiración para lavado de dinero. Los presuntos esquemas consistieron en la manipulación de los procesos de licitación para que la firma BDO Puerto Rico fuera agraciada por los contratos de asesoría de Educación y la Administración de Seguros de Salud (ASES).

Así, la firma alcanzó contratos con montos que sobrepasaron los $15 millones. En ambos esquemas también están acusados el asesor gubernamental Alberto Velázquez Piñol, la exsecretaria de Educación Julia Keleher y la ex directora ejecutiva de ASES Ángela Ávila.

El excontratista fue arrestado el pasado miércoles y el abogado sostiene que cuando llegó para asistir a su cliente alrededor de las 9:45 a.m., el acusado ya había sido entrevistado por un oficial de libertad condicional. Acevedo-Cruz argumentó que no recibió información sobre la entrevista y las recomendaciones respecto a la probatoria.

La defensa sostiene que se reunió con el fiscal federal adjunto José Capó y que se discutió el tema de la fianza.

“Aunque nuestra posición era que, bajo la Ley de Reforma de Fianzas, el acusado debería haber sido puesto en libertad bajo su propio reconocimiento, el gobierno no estuvo de acuerdo. Finalmente acordamos una fianza de $200,000 garantizada”, sostuvo en la solicitud de la orden judicial.

Sin embargo, Acevedo-Cruz argumentó que una vez el magistrado federal Bruce J. McGiverin abrió la audiencia inicial y se llevó a cabo la lectura de cargos, sin ninguna discusión o argumento de las partes impuso una fianza de $1,000,000 garantizados y $1,000,000 sin garantía.