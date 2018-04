La jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, informó hoy, domingo, que la primera mujer en dirigir el más alto foro judicial, Miriam Naveira Merly, falleció a los 83 años.

“La Rama Judicial se conmueve por el fallecimiento de Miriam Naveira Merly, quien fue una mujer vanguardista y valiente,que abrió brechas que aún resuenan. Su lucha para lograr la igualdad y el empoderamiento de las mujeres es la esencia de su legado”, indicó Oronoz.

“Hoy significo mi admiración y gratitud por su servicio a nuestro País y, sobretodo, por superar las barreras que, en gran medida, hoy me permiten continuar su legado”, añadió la Jueza Presidenta Oronoz ante el fallecimiento de Miriam Naveira. pic.twitter.com/pa90sLi20M — Rama Judicial PR (@ramajudicialpr) April 15, 2018

La jueza asociada Anabelle Rodríguez sostuvo que Naveira "fue mi modelo al asumir el cargo de procuradora general", y añadió que "su presencia vive en nuestra historia. Su memoria nos acompañará siempre”.

Por su parte, el gobernador Ricardo Rosselló decretó cinco días de duelo.

“Nuestra solidaridad con la familia y amigos de la exjueza Miriam Naveira Merly. Una mujer que ocupa las páginas de nuestra historia por su legado como primera jueza asociada y jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Las banderas ondearán desde mañana a media asta durante cinco días en su honor”, sostuvo el primer ejecutivo en un comunicado de prensa.

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, sostuvo que “hoy, Puerto Rico pierde una de sus mujeres más célebres, una que abrió camino en el mundo del derecho logrando romper barreras de género, convirtiéndose en la primera mujer procuradora general y primera jueza presidenta del mas alto foro. Su huella es grande, su estela de logros continuará iluminado a nuestra isla. Descanse en paz, jueza Miriam Naveira Merly”.

El exjuez presidente del Tribunal Supremo Federico Hernández Denton dijo en expresiones escritas que "todos en mi familia sentimos su deceso y le expresamos nuestras condolencias a su hija, Miriam Matilde, a su hijo Victor Arturo y a sus hermanos Arturo y Billy, a sus nietos y demás familiares".

Destacó que ambos juraron juntos como jueces asociados y "durante los 19 años que trabajamos juntos en el Tribunal Supremo soy testigo de su compromiso ejemplar con el país y con la justicia".

"Como presidenta del Tribunal Supremo fue una firme defensora de la independencia judicial. Como compañera siempre respetó los diferentes criterios de los jueces del Supremo y supo conciliar los mismos para suscribir opiniones importantes de derecho de intimidad, los derechos de la mujer en sus múltiples dimensiones, derecho de familia y en el derecho procesal civil”, indicó.

“Su vida fue una inspiración para muchas mujeres que la siguieron en posiciones públicas y en la docencia y para los que trabajaron con ella en la Procuradoría General, en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y en el Tribunal Supremo de Puerto Rico", añadió.

El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, aseguró que con ella se va un "referente histórico que derribó barreras, creó espacios importantes para la mujer puertorriqueña y siempre será ejemplo de la capacidad, tenacidad y competencia de clase mundial de todos los puertorriqueños".

El exgobernador Alejandro García Padilla dijo que fue una mujer que "abrió caminos".

"Naveira es ejemplo de la vida honesta y buena al servicio de los demás. Hoy lamentamos su partida, pero celebramos y honramos su legado", subrayó.

Naveira Merly fue oficial jurídico en el Supremo bajo el juez asociado Lino Saldaña y luego para el juez presidente Luis Negrón Fernández.

Fue la primera mujer en ocupar la posición de secretaria auxiliar del Departamento de Justicia a cargo de Asuntos Antimonopolísticos en 1966. Entre 1973 a 1976 fue procuradora general.

El 11 de junio de 1985 fue nombrada jueza asociada del Supremo y en 2003 juró que presidenta del alto foro judicial, cargo que ocupó hasta su retiro en julio de 2004.

Se espera que los detalles de las exequias y los honores póstumos se brinden próximamente.