Bayamón - En la tarde del 30 de septiembre de 2019, la hija adolescente de la empresaria Hilda Padilla Romero se quedó dormida en el auto de camino a la casa porque estaba enferma.

Despertó instantes después a una pesadilla al ver a su madre asesinada a tiros, en la avenida los Filtros de Guaynabo.

"Mi hermana empieza a gritar, 'mami, mami'... Estaba gritando desesperada", relató la joven de 17 años, quien declaró primera testigo de la fiscalía en la vista preliminar contra Keishla Pérez Biggio y William Avilés.

Estos enfrentan cargos por asesinato, tentativa de asesinato, violaciones a la Ley de Armas y riesgo a la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego.

Ruidos que describió "como petardos" la sacaron del sueño y al abrir los ojos vio su lado, en el asiento del conductor, a su madre ensangrentada, con la cabeza hacia abajo y las manos sobre las piernas.

Lo próximo que vio fue parte del cristal estillado y se percató de que la guagua Honda Pilot todavía se estaba moviendo, por lo que reaccionó para detenerla.

Es en ese momento se percata de que su madre agonizaba, testificó.

"Estaba tratando de respirar, como si estuviera ahogada", narró la joven.

Entonces, llamó a su padrastro y esposo de Padilla Romero, Juan Pérez Colón. "Le digo ‘dispararon a mami’. Él me dice '¿Qué?, ¿Qué estás diciendo?'", declaró.

Luego se acerca a su hermana para bajarla del vehículo y se percatan de que la sangre ya estaba pasando del asiento donde estaba Padilla Romero a la parte posterior, donde estaba la hija menor de la víctima.

La joven admitió que no vio de dónde salieron disparos. Pero, con la objeción de los abogados de la defensa, el juez Pedro Saldaña permitió que indicara que dos días después la hermanita le indicó que había sido desde un "carro negro" y que "vio la pistola apuntando a nuestro carro".

Por momentos, la joven, quien declaró por circuito cerrado, hizo pausas de varios segundos y hacía lo posible por contener el llanto, con la voz entrecortada. En dos ocasiones el juez tuvo que recesar por varios minutos.

Durante todo el testimonio, Pérez Biggio y William Avilés se mantenían observando con semblante serio el monitor del circuito cerrado y a uno de los cuatro abogados de la imputada tomando notas en una libreta.

A preguntas del Ministerio Público, la primera parte su testimonio estuvo dirigido a plantear que por años hubo "confrontaciones" entre Padilla Romero y Pérez Biggio, quien es hija de una relación anterior de Pérez Colón.

Mientras, la testigo es hija de una relación previa de Padilla Romero.

Pérez Colón y Romero Padilla procrearon una niña que actualmente tiene ocho años, quien era la menor que estaba en la parte trasera del vehículo el día del asesinato.

Según la testigo, las "confrontaciones" se debían en parte a que Padilla Romero "decía que Keishla no era hija biológica" de Pérez Colón.

También señaló que Pérez Biggio "solo iba a trabajar... cuando necesitaba dinero" en el negocio de Pérez Colón, que era administrado por Padilla Romero.

Pérez Colón, según la testigo, siempre mantuvo que Pérez Biggio sí era su hija biológica.

Revive las incidencias:

La adolescente apuntó a al menos tres incidentes específicos entre ambas. Declaró que el más reciente ocurrió en agosto de 2019, en una de las oficinas de la compañía de Pérez.

Relató que su madre fue a buscarla ese día en una actitud molesta por el incidente con Pérez Biggio.

Padilla le dijo que Pérez Biggio la increpó, pero que su madre intentó evitarla, a lo que contestó la imputada gritándole palabras soeces.

Declaró que entonces Pérez Biggio agarró por el pelo a Padilla, quien contestó de la misma forma, tomando por el pelo a la imputada.

"En el forcejeo, mami le arranca un mechón de pelo", dijo la testigo. "Keishla cogió el mechón de pelo y lo tiró al inodoro... Mami le pidió a la empleada de limpieza que buscara el mechón y lo guardó".

La menor añadió que posteriormente Padilla llevó el mechón de pelo a un hospital, pero que desconocía para qué.

Contó que, en otra ocasión, cuando ella tenía unos siete a ocho años, Keishla llegó a la casa de Padilla y en medio de gritos le cortó con una llave en el brazo.

Declaró que en el 2010, en casa de la imputada, tras discutir con Pérez Colón, Pérez Biggio lanzó una piedra al cristal del vehículo, en el lado donde estaba sentada Padilla.

Mientras, la testigo indicó que presenció discusiones entre su padrastro y su madre, y que en algunos momentos vio a Pérez Colón pegarle a Padilla Romero, incluyendo una ocasión en que pidió ayuda a un hermano del padrastro para que los separara, pero alegó que después lo vio también pegándole a la mujer.

Luego, a preguntas de la fiscal, indicó que posterior al crimen, tras una conversación con un familiar de su padrastro, optó por grabar en vídeo toda conversación que tenía cuando se le acercaba Pérez Biggio, pero no se le permitió indicar qué le dijo esa persona.

Señaló que tras el asesinato comenzó a tener contacto con su padre biológico, pero que dejó de contestar sus llamadas porque tenía temor de que le molestara a Pérez Colón.

Asimismo, relató que el 12 de noviembre fue llevada por Pérez Colón a que hiciera la declaración jurada ante los fiscales y que después la llevó a la oficina de uno de los abogados de Pérez Biggio. El juez no permitió que contestara la pregunta de qué había hablado con los abogados.

La vista preliminar iba a comenzar el 22 de enero, pero Pérez Colón no llevó a la menor, lo que causó controversia en la sala del tribunal.

Varios días después, la fiscalía radicó cargos contra Pérez Colón por maltrato a menores y por "impedimento o persuasión de o incomparecencia de testigos".

Mientras, el tribunal emitió una orden de protección para la joven, el Departamento de la Familia asumió su custodia.

Familiares de Padilla Romero que fueron hoy a la vista preliminar dijeron que no les sorprendían los cargos contra Pérez Colón.

✉ Email Hilda Padilla Romero fue asesinada a tiros el 30 de septiembre, mientras viajaba junto a sus hijas por la avenida Los Filtros, en Guaynabo. (Captura/ Dignity Memorial)

Un día después, las autoridades confirmaron que la mujer de 34 años y empresaria era el blanco del ataque. Posteriormente, las autoridades radicaron cargos en ausencia contra un hombre al que le ocuparon un arma de fuego. (Ramón “Tonito” Zayas)

Luis González Martínez, sospechoso de asesinar a la empresaria, fue arrestado el 26 de noviembre en un motel de Caguas. Se corroboró que el arma que le fue confiscada fue la utilizada para acabar con la vida de Padilla Romero. (Ramón “Tonito” Zayas)

Contra González Martínez pesa un cargo por asesinato en primer grado, dos cargos de tentativa de asesinato en primer grado y un cargo por riesgo a la seguridad u orden público, entre otros delitos. (Luis Alcalá del Olmo)

Keishla Pérez Biggio, de 29 años, resultó ser una de las arrestadas. La mujer figura como la hijastra de Hilda Padilla y se cree que conspiró para cometer el crimen. (Ramón “Tonito” Zayas)

La jueza Milagros Muñiz Mass, del Tribunal de Bayamón, le impuso el 27 de noviembre, una fianza de $6.4 millones a Pérez Biggio. (Ramón “Tonito” Zayas)

La jueza también halló causa para el arresto contra William Avilés, de 21 años, y le impuso una fianza de $5.8 millones. (Ramón “Tonito” Zayas)

Pérez Biggio y Avilés comparten la mayoría de los cargos al imputárseles una conspiración para el asesinato de Padilla. (Ramón “Tonito” Zayas)

En específico, enfrentan ocho cargos: cuatro por apuntar y disparar un arma de fuego; uno por disparar en una vía pública; dos por tentativa de asesinato; y uno por asesinato en primer grado. (Ramón “Tonito” Zayas)

William Avilés enfrenta dos cargos adicionales por violación por posesión de armas ilegales. (Ramón “Tonito” Zayas)

El abogado de la sospechosa, Carlos Beltrán, indicó que el caso se sometió por la declaración jurada del testimonio de un supuesto asesino confeso."Al primero que engañó ese asesino fue a la Policía de Puerto Rico porque evadió a la Justicia", dijo. (Ramón “Tonito” Zayas)

La vista preliminar contra González Martínez se pautó para el miércoles, 4 de diciembre, mientras que para Pérez Biggio y Avilés será el 5 de diciembre. (Ramón “Tonito” Zayas)

"En ningún momento (sorprende), porque desde el principio él no permitía que tuviéramos comunicación con las niñas y nosotros sabíamos que estaba pasando algo, que la niña no era así. Por la manera en que se estaba dirigiendo y manejando, nosotros sabíamos que algo estaba pasando, porque no era así", expresó Lizbeth Padilla, hermana de Hilda.

La vista preliminar continuará el 28 de febrero. Se espera que ese día declare el agente investigador del caso y Luis González Martínez, quien confesó haberle disparado a Padilla Romero.