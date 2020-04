Washington - Un panel del Primer Circuito de Apelaciones federales determinó hoy que bajo el derecho a la igual protección de la leyes y ante la ausencia de un fundamento racional, es inconstitucional excluir a los residentes de Puerto Rico del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

El dictamen del foro de apelaciones, escrito por el juez puertorriqueño Juan Torruella, confirmó la decisión del juez del Tribunal Federal de San Juan, Gustavo Gelpí, que había determinado que José Luis Vaello Madero, quien comenzó a recibir el SSI como residente de Nueva York, no tiene que devolver $28,081 que cobró en momentos en que su domicilio ya estaba en Puerto Rico.

Sin una base racional e interés legítimo del gobierno, “la exclusión de los residentes de Puerto Rico se declara inválida”, concluyó el juez Torruella, en una opinión a la que se unieron sus colegas Jeffrey Howard, juez presidente, y O. Rogeriee Thompson.

La determinación aplica solo al intento del gobierno federal de cobrarle el dinero a Vaello Madero, aunque puede generar solicitudes de residentes de la Isla para recibir el SSI y forzar una controversia de índole general.

Al rechazar reembolsar pagos recibidos en la Isla del SSI, los abogados de Vaello Madero retaron la jurisprudencia estadounidense que a partir de los Casos Insulares de principios del siglo pasado – que validaron la puesta en marcha de la ley Promesa-, ha justificado no dar pleno acceso a la Isla a programas de bienestar social del gobierno de Estados Unidos.

Torruella resolvió el caso a base de las protecciones de la quinta enmienda de la Constitución estadounidense, al rechazar los argumentos del gobierno de Estados Unidos de que el trato contributivo que da el Congreso a Puerto Rico y el potencial costo del programa justifica no extender el SSI a los residentes de la Isla.

El SSI provee beneficios a personas de bajo ingresos que tienen 65 años o más, son no videntes o discapacitados.

Los residentes de Puerto Ricotienen acceso al programa de ayuda a adultos mayores, no videntes y discapacitados “AABD”. Ese programa no provee asistencia a menores discapacitados a menos que sean no videntes.

Torruella destacó que en 2011 los beneficiarios del AABD recibían $73.85 mensuales, en comparación con el promedio de $438.05 en los estados y de $525.69 en las Islas Marianas del Norte que otorgaba el SSI.

Para sustentar que no retaba precedentes del Tribunal Supremo de Estados Unidos– como Califano versus Gautier Torres (1978) y Harris versus Rosario (1980)-, Torruella mantuvo que el máximo foro judicial estadounidense nunca ha examinado la validez del trato discriminatorio de la exclusión de los residentes de Puerto Rico del programa SSI “bajo el prisma de la igual protección”.

En Califano versus Gautier Torrres, el Tribunal Supremo estadounidense ya había validado la exclusión de la Isla del SSI.

Aunque generalmente un residente de Puerto Rico no paga contribuciones federales sobre ingresos, el tribunal de apelaciones determinó que no conoce de ninguna instancia en la que el gobierno “ha justificado la exclusión de una clase de gente de pagos del bienestar social (que no están vinculados a recibir pagos de impuestos) porque no pagan contribuciones federales sobre ingresos”.

Resaltó, además, que el argumento del gobierno de Estados Unidos choca con el hecho de que como norma los beneficiarios del SSI tienen ingresos tan bajos que no pagan contribuciones sobre ingresos y que por medio del "pacto" con las Islas Marianas del Norte, los residentes de ese territorio – que tampoco generalmente pagan contribuciones federales sobre ingresos-, tienen acceso al SSI.

Para el juez Torruella, el Departamento de Justicia federal pareció aceptar el débil argumento que representarían los precedentes, pues en vez de citar directamente el caso Califano que destacó que los residentes de Puerto Rico “no contribuyen al Tesoro público” estadounidense, los abogados del gobierno estadounidense afirmaron que en el caso de Vaello Madero que “los residentes de Puerto Rico, como norma general, no pagan contribuciones federales sobre ingresos”.

A su juicio, ese es un reconocimiento de que la aportación de los residentes de Puerto Rico al Tesoro federal ha sido consecuentemente más alta que la de seis estados y las Islas Marianas del Norte.

La gobernadora Wanda Vázquez Garced, en un tuit, recordó que intervino en el caso a nombre del gobierno de Puerto Rico - cuando era secretaria de Justicia- en un recurso de amigo de la corte, para defender la decisión del juez Gelpí. "Seguiremos luchando por la igualdad y los procesos que validen nuestros derechos", sostuvo

“El status territorial de Puerto Rico ha sido la causa de discriminen contra los ciudadanos americanos residentes en la isla al rebajar la ciudadanía americana a una de segunda categoría”, reaccionó, por su parte, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, quien también había sometido un argumento en el caso, como amiga de la corte.