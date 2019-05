La jueza Janette Perea del Tribunal de Bayamón resolverá por escrito la moción de desestimación de cargos sometida por la defensa del agente de la Policía Carlos Ocasio Matos, a quien se le imputa negligencia en el cumplimiento del deber en la investigación del caso del celador de la Autoridad de Energía Eléctrica Francisco Chevres que fuera hallado muerto en su vehículo -bajo la custodia de la Uniformada- cuatro días después de haber sufrido un accidente automovilístico.

En una vista argumentativa celebrada esta mañana en la sala 602 de Tribunal de Bayamón la defensa del agente Ocasio Matos -encabezada por el licenciado Ervin Sierra- intentó probar que el agente no incurrió en negligencia criminal de forma obstinada y repetitiva, tal y como establece el cargo de violación al artículo 263 del Código Penal que pesa en su contra.

Lo que provocó que -según el Ministerio Público- se usaran fondos públicos en la búsqueda de Chevres Rivera por las áreas cercanas a donde se encontró su vehículo Mitsubishi Montero, color oro, del 2005, en la carretera PR-165 en Dorado el pasado 17 de octubre.

El delito menos grave de negligencia en el cumplimiento del deber se constituye cuando un funcionario público realiza sus obligaciones negligentemente, de manera obstinada y, como consecuencia de su conducta, ocasione la pérdida de fondos públicos o daño a la propiedad pública.

Sierra enfatizó que su cliente no actuó de forma obstinada y repetitiva, sino que se trató de un solo incidente. Alegó, además, que los supuestos actos imputados al acusado no provocaron la pérdida de fondos públicos y que los responsables en esta supuesta cadena de fallas son muchos. “El agente Ocasio es un chivo expiatorio para cubrir la negligencia de todo el estado en esa Investigación…”, puntualizó.

“El CIC (Cuerpo de Investigaciones Criminales) revisó la escena. El CIC revisó el vehículo. El CIC revisó el lugar de los hechos. Eso fue lo que debieron haber hecho antes de pedir el auxilio de emergencias estatales para buscar al señor Chevres”, señaló Sierra.

“Es como se dice en derecho, se estiró el chicle de manera acomodaticia…hay que echarle la culpa a alguien”, agregó el abogado Luis Cabán al salir de sala.

El fiscal Obdulio Meléndez, por su parte, alegó que la conducta de Ocasio Matos fue “obstinada”, ya que no hizo el inventario completo del vehículo, no llenó como corresponde el formulario del incidente, no siguió las instrucciones del supervisor que le solicitó la entrega del informe y dejó el formulario de incidente “tirado en un escritorio sin firmar”.

Alegó que el agente colocó información “falsa y errónea” en el formulario del incidente. “Por no haber hecho el inventario del vehículo no encontró el cadáver del señor Francisco Chevres, lo que provocó que el Estado tuviera que realizar una búsqueda que ocasionó una pérdida de fondos públicos”, señaló el fiscal.

“Es más de una conducta, es más de un hecho, más de un acto. ¿Qué fue en un mismo día? Claro que fueron el mismo día”, abundó.

La defensa de Ocasio Matos, por su parte, insistió que se trató de un solo incidente, por lo que no se constituye el elemento de obstinación. “El delito requiere obstinación y obstinación… es una persona que constantemente sigue cometiendo negligencia para lograr un resultado que le cuesta al erario una cantidad de dinero”, puntualizó Cabán.

“La obligación de verificar ese vehículo le correspondía al agente Ocasio, a nadie más le correspondía revisar ese vehículo…”, insistió Meléndez.