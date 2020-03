El juez Anthony Cuevas del Tribunal de San Juan ordenó este martes a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, reinstalar en su puesto de carrera en el ayuntamiento al ex comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias (Nmead), Carlos Acevedo.

"En su consecuencia, se expide el auto de mandamus ordenándole a la parte demandada, Hon. Carmen Yulín Cruz Soto y a la Lcda. Marta Vera Ramírez a que, en el término final de 24 horas procedan a reinstalar al Sr. Acevedo en su empleo y sueldo. Se les advierte que, el íncumplímiento con esta Orden será causa suficiente para ser encontradas incursas en desacato", cita la decisión del tribunal.

Luego de la controversia por el almacén con suministros que se encontró en Ponce, Acevedo renunció como comisionado de Nmead e indicó que regresaría a su posición de carrera en el ayuntamiento de la capital. Sin embargo, la ejecutiva municipal no lo permitió y dijo que los tribunales tenían que obligarla. Ante eso, el excomisionado presentó una demanda contra Cruz y el Municipio de San Juan.

También fue demandada la directora de Administración de Recursos Humanos de la capital, Marta Vera Ramírez.

Posteriormente, la alcaldesa lo reinstaló en su puesto, pero inmediatamente lo suspendió para iniciar una investigación.

De acuerdo con el juez Anthony Cuevas, la alcaldesa y el municipio de San Juan violentaron la Constitución al suspender a Acevedo de su puesto "sin razón válida".

Acevedo Caballero gozaba de una licencia sin sueldo de su trabajo como Ayudante Administrativo en la oficina de Manejo de Emergencias de San Juan.

"El utilizar como pretexto los eventos acaecidos por el hallazgo del almacén de suministros en Ponce y la posterior destitución del Sr. Acevedo de su cargo de confianza a nivel estatal, para inventarse unajustificación que le permita demostrar que no aceptará al peticionario en su empleo de carrera, es una acción temeraria y caprichosa. Esta acción no es más que una afrenta a nuestro ordenamiento jurídico, que ha llevado al sr. Acevedo hasta la ignominia. Este tribunal no le hará eco a semejante proceder que violenta los derechos del individuo", cita el documento.