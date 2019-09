Los familiares de Arellys Mercado Ríos expresaron hoy, miércoles, que se mantienen aferrados a su fe religiosa para encontrar las fuerzas necesarias para ver el vídeo de los hechos durante la vista preliminar contra Jensen Medina Cardona.

Medina Cardona regresó al tribunal de Fajardo, esta mañana, para enfrentar la vista preliminar por los cargos que le imputan por el asesinato de Mercado Ríos el pasado 18 de agosto en Villa Marina Boulevard, en el mencionado municipio.

“Con el favor del Señor… le hemos pedido al Señor que nos dé fortaleza para enfrentar lo que venga”, manifestó Marisel González Ríos, prima de Mercado.

En la sala se colocó un televisor para ver el vídeo de la cámara de seguridad de la Marina donde ocurrieron los hechos.

Mientras, su madre, Nitza Ríos, expresó estar “esperanzada en que lo voy a poder soportar. Confío en mi papá Dios, que hasta ahora me ha sostenido. Me dará la fuerza y si veo que no puedo, pues bajaré los ojos, pero espero estar ahí y ver los últimos momentos de mi hija”.

Los familiares de Mercado llegaron minutos antes de que abrieran las salas del tribunal, manifestando esperanza de que se comenzará a “hacer justicia” para su hija con una declaración de causa para juicio.

“Todos en la familia estamos seguro que habrá justicia para Arellys”, expresó Ríos. “Mi hija no se merecía este vil crimen”.

“Esperamos que tengamos causa para juicio, que tengamos ese proceso transparente que estamos solicitando y que la justicia para Arellys impere”, agregó.

Instantes después, la pequeña sala 305 se llenó de público que desde temprano esperaba para entrar. Poco más de una docena de allegados de la víctima estuvieron presentes en la sala.

En relación a la posibilidad de que se encuentre causa para juicio, González Ríos dijo estar “confiada, sí, confiada… puede renunciar a la vista preliminar, pero Dios va a mover sus fichas como él quiera. Así que nosotros confiados… justicia divina y justicia terrenal y tenemos que estar confiados para lo que venga”.

A eso de las 8:58 a.m., Medina Cardona entró escoltado por alguaciles, quienes lo sentaron junto a sus abogados de defensa. Lucía sereno y serio. En ocasiones miraba de reojo al área del público.

Se mantiene sumariado, luego de que el tribunal denegara ayer la petición para rebajar su fianza de $1,150,000.

La vista preliminar se había aplazado para que los abogados pudieran evaluar el vídeo, así como otra evidencia, y realizar su propia investigación.