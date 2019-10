La Fiscalía federal le ofreció el archivo de los cargos a la maestra, Elimar Alicia Chardón Sierra, acusada de acosar a la jueza federal quien está a cargo de la quiebra del gobierno de Puerto Rico, Laura Taylor Swain.

La oferta, aceptada por la maestra, consiste en un programa de desvío para hacer 100 horas de servicio comunitario sin la necesidad de ser encontrada culpable ni de hacer una declaración de culpabilidad. El acuerdo se presentó de forma sellada junto a una moción para suspender el juicio, la cual fue acogida por el juez federal Francisco Besosa a principios de este septiembre. Besosa aún no ha aprobado el acuerdo.

“Hay un ofrecimiento de archivo de parte del fiscal Alexander Alum. Falta que el juez lo apruebe”, confirmó a El Nuevo Día su abogado Manuel Moraza Ortiz, quien representa a Chardón Sierra junto a la licenciada Mariana Nogales Molinelli.

Las horas de servicio comunitario no representan una dificultad para Chardón Sierra, según su abogado, pues la maestra de música acostumbra a visitar hospitales y tocar música para niños enfermos junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil a la que pertenece. “Es cuestión de que le acrediten esas horas y siga haciendo lo que ella siempre ha hecho”, comentó Moraza Ortiz.

La maestra imparte cursos de música a niños ciegos y autistas, en la Escuela Loaiza Cordero, en Santurce. Ante la acusación federal, el Departamento de Educación (DE) la suspendió de empleo, pero no de sueldo.

El DE citó una vista administrativa para mañana, donde atenderá el asunto de su suspensión y posibles sanciones. “El DE la quiere sancionar por conducta, que no está relacionada en el salón de clase ni con su labor de maestra y que está protegida por la primera enmienda de la Constitución (de Estados Unidos)”, defendió su abogado.

Los abogados de defensa plantean que los tres mensajes de voz que dejó la acusada no se hicieron con el propósito de acosar e insultar, sino manifestar oposición al acuerdo de reestructuración de la deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), el cual implica el pago del impuesto al consumo por un mínimo de 40 años.

Según la acusación, en un primer mensaje de voz, Chardón Sierra acusó a Swain de mantener al pueblo de Puerto Rico rehén “de su estúpido gobierno”. Le señaló por condenar al pueblo a 40 años de esclavitud (en referencia al acuerdo de Cofina).

En el segundo mensaje le cuestionó si sabía que Puerto Rico era un “jodío... territorio de Estados Unidos. De igual forma, le cuestionó si tenía conocimiento de que Puerto Rico no tiene voz en su propio destino. “Tienes nuestras vidas en tus jodías... manos, jodía...puta”.

Indicó también que el gobierno “no está arreglando esta mierda” y le preguntó a Swain por qué no envía a la cárcel “a esos jodíos...políticos, maldita....”. Asimismo, le dijo “espero que te mueras, espero que te mueras, espero que alguien se meta en tu casa y te roben”.

El arresto de la maestra se llevó a cabo el viernes, 22 de febrero en la escuela Loaiza Cordero en la que trabajaba, según lo informó el subsecretario de Educación, Eleuterio Álamo, quien ocupaba entonces el cargo de director de la Oficina Regional Educativa de San Juan. Los agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) llegaron al plantel pasadas las 2:30 p.m., y esperaron que no quedaran estudiantes para hacer la detención, indicó. La mujer pasó cinco noches en el Centro de Detención Metropolitano, en Guaynabo, en lo que se atendía su vista de fianza y lectura de acusación.

“Es un caso atípico, no es una maestra que haya estado en algún momento bajo una investigación en la agencia”, precisó en ese entonces Álamo a este diario.

Luego de que los agentes federales la entrevistaron, Chardón Sierra publicó en su perfil de Facebook, su indignación con que los agentes del FBI le preguntaron si donaba a insurgentes. “Si me investigan tanto deberían saber mi estado económico. Cofina se aseguró de que me mantenga así. Y por eso llamé a la jueza y los reté a que me encarcelaran, porque tal vez así me daban una mejor vida”.