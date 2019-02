Por casi cuatro horas, la Fiscalía de San Juan entrevistó hoy, viernes, al exponente de música urbana Ozuna, quien aseguró a su salida del Tribunal de San Juan que no fue cuestionado por el asesinato del trapero Kevin Fret.

El artista salió sonriente. Estaba custodiado por su equipo y los licenciados Sagardía y Edgar Sánchez.

"No me preguntaron del asesinato. Me fue superbién aclaramos unas cosas sobre la extorsión que ellos querían saber. Todo quedó claro. A la disposición siempre de las autoridades y agradecido con todos ustedes por el espacio. No fue nada de otro mundo. Nada que ustedes no sepan, ya ustedes saben les pedí perdón por el vídeo ( índole sexual)" , sostuvo a la salida del tribunal.

Reiteró que se "no me preguntaron del asesinato ni del vídeo".

El artista añadió que seguirá trabajando y que nada lo detiene. Ozuna está próximo a lanzar su nueva producción discográfica.

La cita en el Tribunal de San Juan se dio a horas de haberse ganado anoche nueve galardones en la ceremonia de Premio LoNuestro, en Miami, donde, además, ganó el premio como artista del año en el género urbano.

El artista llegó al filo de las 10:00 a.m. acompañado por su abogado y exsecretario de Justicia, Antonio Sagardía.

"Estoy aquí como cualquier ciudadano. Nos citaron en cuestión de lo que me está pasando a mí en relación a la extorsión, no es nada grave ni de otro mundo. Hablamos con la fiscal y no pudimos estar la vez que nos citaron que fue el martes, por (el compromiso) con los premios", indicó el reguetonero a preguntas de la prensa antes de entrar a la oficina de Fiscalía.

Fret fue asesinado de múltiples balazos el 10 de enero mientras conducía una motora por Villa Palmeras, en Santurce. Tras su muerte, trascendió que el cantante de trap y Ozuna habían tenido conflictos previos por una extorsión de parte del joven asesinado. Posteriormente, Ozuna reconoció que fue víctima de una supuesta extorsión por parte de Fret y que llegó a comparecer ante las autoridades en 2017, pero luego desistió de someter una denuncia.

Juan Carlos Ozuna aseguró hoy que se encuentra tranquilo. "Pido que se aclare esto y los medios no sigan atacando a Ozuna", reclamó.

Insistió en que no está citado como testigo, pese a que el licenciado Sagardía indicó anoche a este medio que la cita era en calidad de testigo en relación a la alegada extorsión.

"Estoy citado en calidad de que hubo cosas pasando en relación a la extorsión. No puedo decir que testigo, sino a dialogar de la extorsión y lo que hubo en el caso mío y cuánto se pagó", mencionó el apodado "Negrito de los ojos claros", quien casi no pudo contestar las preguntas ante la avalancha de medios que lo esperan en el piso de dos del Tribunal de San Juan.

Ante el alegato de la familia de Fret, quienes en entrevista a medios de comunicación indicaron que entre el trapero asesinado y el reguetonero lo que existía era un acuerdo económico, la voz de "Taki taki", indicó que "no te puedo decir si había una extorsión, de un acuerdo, porque no sé de ley. No sé exactamente lo que es una extorsión. Estuve de acuerdo a pagar un dinero".

Al igual que en otras ocasiones, el exponente urbano reiteró que todo lo deja en manos de Dios y expresó que respeta el trabajo de los medios de comunicación y que "los perdono a todos".

El licenciado Sagardía comentó anoche que la fiscal a cargo de la investigación del asesinato, Betzaida Quiñones, citó a Ozuna en calidad de testigo por el caso de extorsión.

"La fiscal me confirmó que Ozuna no es sospechoso en la investigación y que mi cliente fue citado en calidad de testigo. Había dicho anteriormente que esto pasaría", dijo en entrevista telefónica al confirmar que su cliente comparecería hoy.

En 2017, Ozuna llegó a presentarse ante el Departamento de Justicia y el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) en Miami con la intención de presentar una denuncia contra Fret por la extorsión, pero nunca concretó su intención. Supuestamente, Fret tenía en su posesión un vídeo sexual en el que aparecía el artista y amenazó a Ozuna con hacerlo público si no le pagaba una cantidad de dinero, que según dijo semanas atrás Sagardía, sobrepasaba los $50,000.

En entrevista hace un mes con este medio, Sagardía ya había adelantado que esperaba que citaran a su cliente a testificar.

“No hay ningún vínculo con la investigación del asesinato, salvo que Kevin Fret lo extorsionó y la Policía lo sabe. Asumo que lo van a entrevistar sobre eso. Ozuna no es sospechoso”, aseguró Sagardía el 22 de enero pasado.

“Se dieron unas querellas a nivel federal y estatal en verano del 2017. Se hicieron unos pagos. Ozuna entendió que al hacer los pagos se libraba de la persona. Eso se hizo en Miami, y en Puerto Rico hicimos la querella”, detalló el licenciado entonces.

Hace varias semanas, Ozuna reconoció que era la persona que aparecía en un vídeo que se hizo viral y que formaba parte de una supuesta película pornográfica en la que participó cuando vivía en Nueva York.