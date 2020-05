El abogado de Pablo Casellas Toro, Harry Padilla, confirmó hoy, viernes, que no será hasta la próxima semana cuando su cliente podrá prestar la fianza de $2 millones que se le impuso ayer previo al inicio de un nuevo juicio en su contra por el asesinato de su esposa Carmen Paredes en el 2012.

"Eso no va a salir hoy (la fianza). No me ha llegado el documento que hay que firmar para completar el proceso y someter la boleta. Así que sí, seguirá en prisión hasta la semana que viene", respondió Padilla a preguntas de El Nuevo Día sin brindar mayores detalles.

Casellas Toro compareció ayer ante una vista de fianza virtual en la que la jueza Marta Rosario Santana, de la sala 501 del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, determinó imponerle una nueva fianza de $1 millón por el cargo de asesinato en primer grado, $500,000 por el cargo de destrucción de evidencia y $500,000 por el cargo de violación a la ley de armas, para un total de $2 millones.

Para poder salir de prisión, el excorredor de seguros tendría que prestar la fianza ante la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio (OSAJ) a quien también debe informarle la persona que será su custodio ante el tribunal y validará la prestación del dinero.

El proceso de fianza surge por la orden del Tribunal de Apelaciones de anular el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado en enero de 2014, a raíz de la nueva normativa impuesta a los estados y territorios por el Tribunal Supremo de Estados Unidos desde abril pasado en los casos que estaban en curso o en proceso de apelación.

El Supremo federal determinó que los veredictos de culpabilidad en casos graves tienen que ser por votación unánime, tanto en la esfera federal como en la estatal, para que estén en cumplimiento con la Constitución de Estados Unidos.