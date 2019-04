La defensa de la maestra Elimar Chardón Sierra someterá una moción para que se desestime el cargo que le imputa haber realizado “llamadas hostigadoras” por teléfono a la oficina de la jueza Laura Taylor Swain, quien preside el proceso de quiebra bajo la ley PROMESA en el Tribunal Federal.

El licenciado Manuel E. Moraza, abogado de Chardón Sierra, confirmó hoy, martes, al juez federal Francisco Besosa que después de transcribir los mensajes, someterá la moción en o antes del 9 de mayo.

“Entendemos que es libertad de expresión protegida”, dijo Moraza, en referencia a las disposiciones de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

“Se tiene que analizar en su totalidad”, agregó. “Son dos mensajes, pero la expresión es una misma”.

Por su parte, el fiscal federal Alexander Alum solicitó al juez que se debía realizar una vista para que se escuchen los mensajes, si es que el juez acepta resolver la moción de desestimación en términos de argumentos legales.

“Es importante oírlo, porque no es lo que se dijo (en los mensajes), sino cómo se dijo, el tono, el grito, las obscenidades que se dijeron”, sostuvo Alum, quien también dijo que la fiscalía llegó a ofrecer un acuerdo para que se declarara culpable.

La fecha límite para someter una moción para declararse culpable venció hoy, mientras que el 9 de mayo era la fecha preliminar para que comenzara el juicio.

Mientras, el juez Besosa recordó que las transcripciones no pueden ser sometidas como evidencia, pero si el caso llegara a juicio, un jurado podría leerlo a la vez que escucha las grabaciones.

“Creo que es necesario escuchar lo que dijo para determinar qué está cubierto para la Primera Enmienda”, expuso Besosa, antes de comentar que la fiscalía podría argumentar que algunas partes sí están protegidas y otras no.

Al final de la audiencia, acordaron que Moraza enviará la grabación al juez para que lo pueda escuchar, después de que someta la moción para desestimar los cargos.

Un Gran Jurado federal emitió un pliego acusatorio con un cargo contra Chardón Sierra por violación a un estatuto del Código Penal de Estados Unidos, conocido como “Comunicación Hostigadora en el Comercio Interestatal”.

La descripción del cargo indica que el pasado 5 de febrero Chardón Sierra “realizó repetidas llamadas telefónicas interestatales, en cuya comunicación resultó en la forma de varios mensajes de voz hostigadores, solamente para hostigar una persona en el número llamado y la persona que recibió la comunicación”.

Antes de que emitiera el pliego acusatorio, Chardón Sierra fue arrestada a través de una denuncia sometida por un agente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

En la declaración jurada, el agente del FBI indica que el 14 de febrero el FBI fue notificado sobre “mensajes telefónicos hostigadores” en la máquina de mensajes de voz en la oficina de la jueza Swain, en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York.

La denuncia señala que los mensajes fueron dejados por alguien que se dijo llamar como “Alicia”, pero que luego los agentes identificaron como Elimar Alicia Chardón Sierra y maestra del Instituto Loaiza Cordero en San Juan.

Según el FBI, la imputada dejó tres mensajes de voz el 5 de febrero al llamar desde Puerto Rico entre las 9:03 de la mañana y las 12:46 p.m.

Señala que en el primer mensaje se le escucha alzar la voz al quejarse de la jueza Sawin por “condenar a la gente de Puerto Rico” y reclamó que eran “rehenes de su gobierno estúpido”.

“Chardón culpa a la jueza Swain por ‘condenar’ a la gente puertorriqueña a ’40 años de esclavitud’ y le dice a la jueza Swain, ‘espero que sea asaltada’ (mugged)”, indicó la declaración jurada del FBI.

Añadió que, intercalando palabras soeces, en el segundo mensaje reclamó si Swain no sabía que Puerto Rico era un territorio de Estados Unidos sin voz sobre su futuro y que la jueza tenía “nuestra vida en sus manos”.

También le reclamó que no estaba arreglando nada y cuestiona por qué no ordenó el encarcelamiento de políticos.

“Luego, Chardón manifestó en su mensaje: ‘Espero que usted muera, espero que usted muera, espero que alguien se meta en su casa, espero que alguien le robe’”, agregó la denuncia.

En cuanto al tercer mensaje, el FBI reseña una mayor cantidad de palabras soeces de Chardón Sierra hacia la jueza Swain.

Según la declaración jurada, además se le escucha decir en ese mensaje: “No eres una jueza, no haces justicia”, y además le expresa: “Espero que se quede sin hogar”; “espero que pierda su seguro médico, eso es lo que te mereces, estar en la calle”; “por qué no te mudas a Puerto Rico… cobarde”.

El FBI alega que, después de más insultos, expresó: “Te quiero muerta”.

Para el 15 de febrero aparece una publicación en la cuenta de Facebook de Chardón Sierra en la que parece admitir la llamada.

“Llamé a la jueza Swain. Y le dije que ojaláse muriera. Hoy me acaban de entrevistar los federales. Los estaba esperando”, indica el mensaje que figura como publicado por Chardón Sierra. La imagen de esa publicación fue incluida en el documento que el FBI sometió al Tribunal Federal de San Juan.

Más tarde, ese mismo día, apareció un mensaje más extenso en la cuenta de Chardón Sierra, en el que indica que hizo la llamada porque la jueza Swain había aprobado el acuerdo de COFINA entre el gobierno y uno de los grupos de bonistas.

“(Los agentes) querían hacer ver que mis expresiones intimidaron a la fulana. Me les reí en la cara. Y les di un ejemplo de contextos. Y en resumen que no, un mensaje telefónico no me parecía razón para intimidarse. Y lo que más me dio curiosidad fue que insistieron en que dijera si conocía macheteros u otros insurgentes”, indica la publicación.

Mientras, la denuncia indica que la entrevista del agente del FBI, acompañado de un alguacil federal, se realizó el día 20 de febrero.

“Durante la entrevista Chardón confesó haber llamado a la jueza Swain, y dejar los mensajes de voz descritos anteriormente desde Puerto Rico. Chardón reiteró que ella odiaba a la jueza Swain y esperaba que muriera”, indicó la declaración jurada.