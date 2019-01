Caguas – La vista en alzada contra Steven Sánchez Mártir, acusado de asesinar a Pedro Marrero Díaz en una habitación del Hospital HIMA, de Caguas, el 2 de agosto del año pasado, fue señalada para los días 5, 6, 7, 8, 12 y 14 de marzo.

En una vista esta mañana ante el juez Francisco Oquendo Solís, la defensa de Sánchez Mártir, encabezada por la abogada Jane Hoffmann, planteó conflictos de calendario y así se repautó el inicio del proceso. A la sala acudieron siete testigos, entre policías, personal del Negociado de Ciencias Forenses y Milda Díaz Díaz, madre de la víctima.

Al salir de sala, Díaz Díaz dijo estar convencida de que Sánchez Mártir es el responsable de la muerte de su hijo.

“Él (Sánchez Mártir) entró allí y llevaba el arma en la mano escondida. Como le robé el tiro en ese momento al caminar hacia él, no pudo hacerlo en ese momento”, dijo llorosa al hablar con la prensa.

“Quiero que sepan que la Policía de Puerto Rico ha hecho el trabajo, el problema es que hay tantos elementos absurdos que, cuando llegan al tribunal, los casos se caen. Por eso es que la delincuencia sigue como está. Los delincuentes se acuestan de esa manera pensando que pueden hacer lo que les da la gana”, añadió.

Pese a que el 13 de septiembre de 2018 se encontró causa para juicio en contra de Sánchez Mártir por cargos de asesinato y Ley de Armas, el juez José Ramírez Legrand emitió un fallo el 15 de noviembre en un escrito de 21 páginas donde determinó que existía ausencia total de prueba contra el acusado. Entre otras cosas, sostuvo en su escrito que ninguno de los testigos de cargos ubicó al acusado en la escena al momento del crimen.

El 29 de noviembre, Ramírez Legrand declaró no ha lugar una petición del Departamento de Justicia para que se reconsiderara el fallo en que desestimó los cargos.

Tan reciente como el 2 de enero, Justicia radicó un recurso ante el Tribunal de Apelaciones ordenando la detención de los procedimientos, pero fue desestimado. Sin más opciones, solicitaron este martes que se celebrara hoy la vista preliminar en alzada.

Al salir de sala, Hoffmann dijo estar confiada que el resultado de esta nueva vista será el mismo.

“Los testigos son básicamente los mismos, hay uno que otro adicional... estamos preparados para que ocurra lo mismo y que no pase de esta etapa", dijo.

Su cliente se encuentra preso en el Centro Metropolitano de Detenciones, en Guaynabo, por un caso federal de posesión de municiones.

Por su parte, la fiscal Maribel Mojica dijo, sin entrar en detalles, que “no necesariamente” presentará la misma evidencia que en la vista preliminar.

“Tenemos la misma expectativa que desde el principio. Tenemos la prueba para establecer que Steven Sánchez Mártir entró al hospital HIMA y mató a Pedro Marrero Díaz”, dijo.

“Los jueces también se equivocan”, dijo en alusión al fallo de Ramírez Legrand.

Según indicó, sin bien el ministerio público no cuenta con un testigo que pueda decir bajo juramento que Sánchez Mártir mató a Marrero Díaz, “eso no significa que no es el que cometió el asesinato y que no lo puedo probar con otra prueba”.