Un recurso judicial para que se ordene al secretario de Asuntos del Consumidor (DACO), Michael Pierluisi, certificar a Tomás Torres-Placa como representante electo de los consumidores en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) fue radicado ante los tribunales del país.

“Nuestros abogados sometieron en corte un requisito para que el DACO nos certifique ya como el único candidato que sometió y cumplió con todos los requisitos”, dijo hoy Torres a El Nuevo Día, tras denunciar que “ya van tres instancias en que se viola la representación de los consumidores”.

El también director ejecutivo del Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica de Puerto Rico sostuvo que desde junio de 2017 los consumidores están sin representante ante el mencionado organismo.

Relató que la Ley 37, que rige la nueva Junta, que se aprobó en junio 2017, redujo de tres a uno los representantes del interés público y le dio 120 días al DACO para llenar esa posición. La agencia no actuó durante ese periodo y no fue hasta mayo de 2018 cuando comenzó un proceso.

“Nosotros fuimos los únicos candidatos que sometimos todos los papeles, los sometimos el 29 de agosto de 2018, antes del plazo dispuesto que era el 31 de agosto. El DACO se negó a certificarnos porque no se pudo poner de acuerdo con el Ombudsman (Oficina del Procurador del Ciudadano) para hacer la transición, porque el DACO adjudicaba, pero el representante operacionalmente estaba bajo el Ombudsman”, agregó Torres.

Explicó que ante ese desacuerdo, el pasado 15 de diciembre se aprobó la Ley 271 que ordena a DACO terminar el proceso, pero lo que hizo la agencia fue extender dicho proceso nuevamente.

“Primero no se cumplió, se empezó tarde, luego no se quiso certificar, ahora se quiere dar una extensión nueva, y como no sabemos qué va a pasar, pues sometimos este mandamus para que, de una vez, se acabe esta historia y se nos certifique como el único candidato que cumplió y sometió todos los documentos”, expresó.