La madre de Sherly Ann Goire, la joven que quedó en silla de ruedas a causa de una lesión en el cuello provocada por su expareja, se expresó conforme con la sentencia de ocho años de cárcel emitida hoy, miércoles, por la jueza Janette Perea López, del Tribunal de Bayamón, contra Alberto García Merced.

No obstante, Irma Ávila sostuvo que no existe sentencia suficientemente justa para reparar el daño ocasionado a su hija. “El daño que recibió mi hija ocho años no lo pagan, porque al cabo de ese tiempo, él saldrá de allí con toda su salud”, señaló la mujer en entrevista con El Nuevo Día. Dijo estar viviendo “un mar de emociones” desde que conoció el dictamen.

“La sentencia de la jueza está dentro del marco de lo que permite la ley, así que puedo decir que tenemos que conformarnos”, expresó al agradecerle a Dios de que finalmente “haya triunfado la verdad”.

“Para nosotros fue un proceso demasiado fuerte. Ahora puedo entender por qué muchas mujeres lo dejan a mitad. Veíamos cómo se elaboraban mentiras, cómo se difama a una víctima aún sobre la situación que está viviendo”, compartió la mujer, quien indicó que su hija también conoce del dictamen. “Toma las cosas con serenidad, esa es una de sus cualidades que yo admiro”, añadió.

García Merced fue sentenciado a ocho años de cárcel por violación al Artículo 109-A del Código Penal 2012 (agresión agravada). La pena fija del delito era ocho años.

“El mensaje del Ministerio Públicos es que estamos comprometidos para con las víctimas. Hemos dado nuestro esfuerzo máximo y ese esfuerzo hoy fue premiado con la determinación de la jueza. Esperamos llevarle un poco de justicia a Sherly Ann con esta decisión”, señaló el fiscal Juan Ayala Rivera del Departamento de Justicia.

Hoy se celebró la tercera vista de impugnación del informe presentencia, donde la defensa de García Merced sentó a testificar a la exesposa del convicto, así como a una prima, quien alegaba haber tenido un altercado con Sherly Ann en una fiesta familiar. Tras estos testimonios, el Ministerio Público procedió a sentar en la silla a la técnica sociopenal Yolanda Velázquez, la cual había sido puesta a disposición de fiscalía por la defensa.

Tras declarar no ha lugar a la impugnación de informe presentencia -que no recomendaba que García Merced cumpliera la pena fuera de cárcel- la jueza procedió a declarar la sentencia.

“Establecimos que toda la prueba presentada por la defensa en vez de impugnar el informe corroboraba la información que este contenía y que entendíamos que no le asistía la razón a la impugnación”, señaló Ayala.

El abogado de la defensa, Antonio Figueroa Rodríguez, adelantó al periódico Primera Hora a su salida del tribunal que apelará la sentencia.

En total, Figueroa Rodríguez sentó a seis testigos de 27 que había puesto a disposición del tribunal como parte del proceso de impugnación del informe. El abogado alegó que el documento contenía 21 errores, así como una serie de detalles innecesarios con la única intención de evitar que su cliente cumpliera la sentencia fuera de cárcel, como el hecho de que practicaba la santería.

La agresión contra Sherly Ann ocurrió el 4 de junio de 2017 cuando en medio de una discusión, García Merced la agarró por el cuello, provocándole daños en la médula espinal, dejándola tetraplégica (las cuatro extremidades paralizadas).

Para la madre de Sherly Ann hoy también se cierra un capítulo que les permitirá concentrarse 100% en la recuperación de su hija. “Ahora que salimos de esto tan fuerte y tan difícil, nuestro enfoque es nuestra hija, el bienestar de ella y, quizás, buscar nuevas alternativas en otros lugares”, compartió Ávila.

“Mi hija es una guerrera y ella mantiene su fe en que Dios la puede levantar de ahí. Ella desafía los pronósticos médicos creyendo que hay un Dios de milagros”, sostuvo.