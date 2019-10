Skokie, Illinois — Un tribunal en Illinois sentenció a libertad vigilada a un hombre que increpó a una mujer por vestir una camiseta con la bandera de Puerto Rico.

Timothy Trybus de Des Plaines, Illinois, declaró el lunes al juez que se sentía “profundamente avergonzado” por la manera en que trató a la mujer en un parque en Chicago en el 2018.

Mia Irizarry narró durante el juicio el temor que sintió cuando Trybus, de 63 años, la insultó por llevar la camiseta.

Trybus, quien había estado ingiriendo alcohol, fue sentenciado a dos años de libertad vigilada y a prestar 200 horas de servicio comunitario.

Su abogado, David Goldman, afirmó que la conducta de Trybus “fue más estúpida que ofensiva”.

El incidente ocurrió el 14 de junio del año pasado en la reserva forestal de Caldwell Woods, en el noroeste de Chicago.

El ataque verbal fue filmado por Irizarry, y el vídeo circuló ampliamente en las redes sociales y provocó la condena de activistas locales y políticos.

En el vídeo se ve a un hombre ebrio, identificado más tarde como Trybus, que enfrenta y le grita a una mujer que no debería usar en Estados Unidos una camiseta con la bandera puertorriqueña.

"¿Eres ciudadana de Estados Unidos?", le preguntó, y cuando Irizarry le respondió que sí, agregó: "Entonces no deberías usar eso".

"Ustedes no van a cambiarnos. El mundo no va a cambiar a Estados Unidos. No deberías usar eso en Estados Unidos", agregó Trybus.

El vídeo también reveló la nula reacción de un guardia del parque, Patrick Connor, quien fue testigo del incidente e ignoró los pedidos de ayuda de la mujer, que tenía un permiso para ocupar un espacio público para festejar su cumpleaños.