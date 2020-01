Soniel Torres Suárez, coacusada en el caso contra el exrepresentante Ramón Luis Rodríguez Ruiz, hizo alegación de culpabilidad, informó el Panel sobreel Fiscal Especial Independiente (PFEI) en un comunicado de prensa.

Torres Suárez se declaró culpable en diez cargos que le presentaron los fiscales especiales Manuel Núñez Corrada y Cándida Sellés Ríos.

Los fiscales opinaron que esta alegación de la coacusada refuerza el caso contra el exlegislador Rodríguez Ruiz.

"Sí, claro que sí (que lo fortalece) porque el era el legislador y ella la ayudante, la mano derecha de Ramón Rodríguez", dijo el fiscal Núñez, a los periodistas en el tribunal al salir de la sala.

Contrario al exlegislador, Torres Suárez presentó esta segunda solicitud de preacuerdo a los fiscales, quienes entendieron que la misma sirve mejor al interés público y a la justicia.

La fémina restituirá $5,625 por su conducta ilegal y enfrentaría una sentencia de siete años.

El fiscal indicó que "en este momento no" es parte del acuerdo que Torres Suárez declare contra el exlegislador, pero dejó la puerta abierta para ser citada al estrado.

"Siempre estamos abiertos a todo, pero como le dijo el abogado en corte abierta, se le ofreció en varias ocasiones inmunidad para declarar y el abogado mismo ha dicho que no quiere tomar una posición en cuanto a eso", agregó.

Sin embargo, el abogado de la defensa de Torres Suárez, Mario Moczó, dijo a la prensa en el tribunal que su clienta no cooperará con las autoridades.

"No, de ninguna manera ella va colaborar con ningún proceso posterior ni contra el representante", sostuvo Moczó. "No declararía, ellos están claros en cuanto a eso. Al principio, antes de que radicaran cargos, se exploró y nuestra representada nunca tuvo intención de cooperar con las autoridades ni testificar frente a nadie".

"Las dos partes tienen derecho a citar testigos. Otra cosa es si ella declara o no", añadió. "No declararía. Tiene derecho a no declarar, y más cuando fue sospechosa de delito".

A través de sus abogados Moczó y Lester Arroyo, la exfuncionaria se declaró culpable de un cargo por tentativa de fraude; tres cargos por apropiación ilegal en su modalidad de más de $500 pero menos de $10,000, dos cargos por conspiración, un cargo por perjurio; y tres cargos por falsedad ideológica.

La sentencia que será recomendada al tribunal es de siete años, a cumplirse a discreción del Tribunal de Primera Instancia. Ese foro determinará lo relativo a la pena especial que dispone el Código Penal.

Moczó indicó que esperanun informe pre-sentencia positivo, para obtener una pena de siete años en probatoeria.