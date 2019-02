El fiscal Guillermo Garau, de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI), adelantó hoy que sentará a declarar sobre 15 testigos en el juicio que se llevará en contra de Soniel Torres Suárez, exdirectora de la oficina del exlegislador Ramón Luis Rodríguez, entre los que se destaca el “empleado fantasma” Gabriel Rivera González.

A Torres se le imputa -entre otros cargos- preparar facturas falsas a nombre de Rivera González en la oficina del exlegislador. Según lo que ha trascendido, el hombre -quien recibió inmunidad por parte del Departamento de Justicia- laboraba en la Legislatura mientras tenía un trabajo a tiempo completo en un colegio de Guayama.

“Obviamente, el empleado fantasma a quien Justicia le dio inmunidad”, respondió Garau a preguntas de quién era el testigo principal en el cargo de malversación que se le imputa a Torres. En este cargo en específico, Torres Suárez se expone a una pena máxima de ocho años sin derecho a probatoria.

El inicio del juicio está pautado para el 12 de marzo.

Hoy, durante la vista de lectura de acusación ante la jueza Eloína Torres Cancel del Tribunal de San Juan, la defensa dio por recibo los cargos. Torres Suárez, por su parte, no hizo alegación de culpabilidad sobre los hechos que se le imputan, por lo que tiene diez días por ley para emitir una alegación. De cumplirse el tiempo y no declararse culpable, el tribunal procede a aceptar la culminación del término como una alegación de no culpabilidad por parte del acusado.

Torres Suárez enfrenta cargos por fraude, dos cargos por perjurio, tres cargos por malversación de fondos públicos, tres cargos por falsificación ideológica y un cargo por fraude o engaño a testigo.

El fiscal añadió que entre los testigos está, además, empleados del Capitolio, el representante Ángel Peña, presidente de la Comisión cameral de Ética; y el director de la Comisión Conjunta de Donativos Legislativos. Sostuvo que el exrepresentante -quien enfrenta un proceso judicial por separado- no está entre los testigos.

Garau agregó que prefiere que se consolide el cargo de fraude, ya que sostuvo fue cometido “en concierto y común acuerdo” entre Torres Suárez y el exlegislador. “Crearon unas corporaciones sin fines de lucro fraudulenta para asignarle fondos legislativos”, puntualizó el fiscal a su salida de sala.

“Hay la posibilidad que se viera por separada. Sería prematuro adelantarme qué va a pasar”, señaló Garau.

Torres Suárez llegó una hora tarde a la lectura de acusación, lo que le valió un regaño de la jueza, quien le advirtió que tenía que estar en sala a la hora que fue citada. La acusada alegó -a través de su abogado Mario Moczó- que se retrasó por el tráfico. Torres Suárez reside en Santa Isabel.

“Yo tengo la estrategia ya. Lo que tengo que hacer ahora es montar el muñequito, como uno dice, pero estamos en eso si Dios permite”, expresó Moczó.

Tal y como había señalado en la vista anterior, el licenciado sostuvo que no se ha hablado de la posibilidad de un acuerdo para su clienta. Sin embargo, dijo “que yo nunca descarto nada”.

“Nuestra representada siempre se ha mantenido en que ella quiere ver su cargo. Ustedes saben que ella no cooperó en ninguna investigación ni nada por el estilo, con el representante, por ejemplo”, dijo al no descartar, igualmente, la utilización de testigos de defensa.