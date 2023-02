Rafael Castro Lang, el abogado defensor de Sixto Jorge “George” Díaz Colón, objetó, este miércoles, que el juez Francisco Besosa haya instruido al jurado a que puede encontrar culpable al acusado si participó como colaborador en la comisión de los delitos, aun cuando la fiscalía federal omitió toda prueba de que, en efecto, existan otros colaboradores o cómplices.

A juicio de Castro Lang, la fiscalía federal debió haber sentado al propio exgobernador Ricardo Rosselló Nevares o a Raúl “Raulie” Maldonado Nieves para probar el caso federal contra su cliente. El abogado hizo sus expresiones al salir del tribunal José V. Toledo, en el Viejo San Juan, al alegar que el concepto de asistencia o colaboración en la comisión de delitos no aplica en este caso, pues no desfiló prueba de otras personas que participaron del presunto esquema.

“Para poder asistir en la comisión (de delito) en común acuerdo, tiene que haber otro que cualifique... Ellos no sentaron a ‘Raulie’, no sentaron a Rosselló. Ellos (fiscalía) son los que tienen el peso de la prueba, no yo”, puntualizó Castro Lang.

El abogado defensor ha hecho referencia durante sus contrainterrogatorios a unos pagos que otorgó el comité político de Rosselló Nevares a su cliente para el “manejo de crisis”. Los pagos se hicieron a la empresa D.R. Consulting Corp. Según el informe de ingresos y gastos que sometió el comité de Rosselló Nevares a la Oficina del Contralor Electoral (OCE), el comité hizo dos pagos por $90,000, cada uno, el 17 y 23 de julio de 2019 a la empresa D.R. Consulting Corp., que había sido creada dos meses antes.

Este martes, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) publicó que, como parte de la investigación criminal, agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) entrevistaron, el 4 de diciembre de 2020, a Rosselló Nevares, quien -según el medio- negó haber sido informado por su entonces secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira Zayas, de la alegada extorsión. La publicación del CPI se basó en un informe del FBI, que formó parte del desfile de prueba, y del cual supieron mediante una fuente.

Las expresiones de Castro Lang surgieron en el contexto de explicar la decena de objeciones que presentó, de forma privada en el despacho del juez Besosa, en cuanto a las instrucciones dictadas al jurado.

Besosa falló en contra de cada una de las objeciones planteadas por la defensa y llamó al jurado a sala para leer las instrucciones sobre cómo aquilatar la prueba desfilada por el gobierno federal. “Cualquier persona que, de alguna forma, participe intencionalmente de la comisión de delitos puede ser encontrado culpable. No necesariamente tiene que haber estado presente o ejecutado el acto; puede haber ayudado o sido cómplice”, leyó Besosa.

Al salir del Tribunal Federal, el abogado defensor alegó -en declaraciones a la prensa- que el concepto de asistencia o complicidad no aplica en este caso, o en todo caso, el gobierno debió haber traído a testificar a la otra persona que participó del esquema.

“¿Quién queda para estar asistiendo? No hay nadie”, dijo, al descartar al testigo principal como cómplice de delito porque “un informante no se puede considerar como participante de un delito porque el informante está actuando conforme a la ley”.

Como parte de su prueba, la fiscalía sentó como testigo a Maceira Zayas, exsecretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, quien se querelló –el 15 de julio de 2019– ante el FBI por la comunicación que le dirigió Díaz Colón, para solicitar supuestamente dinero y renovación de contratos. Estos reclamos los hizo, supuestamente, en dos reuniones que tuvieron lugar el 21 de junio y 16 de julio de 2019.

“Maceira no puede ser cómplice porque estaba actuando con el FBI”, agregó el abogado defensor.

Miel de abeja y otras incidencias

Durante la mañana, Castro Lang intentó que el juez pospusiera las argumentaciones finales y, por ende, la deliberación del jurado en el caso criminal por alegada extorsión contra su cliente, pero Besosa decidió en su contra.

Casi sin voz, el abogado -quien es de edad avanzada y camina con la ayuda de un bastón- dijo a la prensa que creía tener una inflamación en su garganta o laringitis. “Yo pedí suspensión por mi voz, y el juez me negó la suspensión”, comunicó al salir de una conferencia privada en el despacho del juez, antes del mediodía.

Durante la sesión de la tarde, el juez leyó las instrucciones al jurado, las cuales se dan para que el jurado conozca cómo aquilatar la prueba presentada por el gobierno federal o la defensa. Luego, las partes se retiraron para argumentar, a puerta cerrada, cada una de las objeciones de la defensa, lo que demoró hora y media.

Aunque la argumentación se tornó académica para esta fase del caso, representa un aspecto procesal necesario para que la defensa prepare su apelación en caso de que baje un veredicto de culpabilidad contra Díaz Colón.

Sin embargo, ante la prensa, Castro Lang reiteró que “mañana se van a dar cuenta de que este es un caso que nunca se debió haber radicado”.

El caso reanudará mañana, jueves, con las argumentaciones finales tanto de la defensa como de fiscalía federal, que se estima se extiendan unas tres horas. Luego, el jurado se podrá retirar para deliberar.

Sobre su voz, Castro Lang indicó: “Pues yo ahora voy a tomar mucha miel de abeja y jugo de limón, para ver si esto se me mejora”.