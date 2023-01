Los abogados de Elianni Bello Gelabert, joven dominicana que enfrenta cargos por alegadamente agredir a su expareja y empujar a la hija de este en su residencia el pasado 30 de diciembre, solicitaron este jueves posponer la vista preliminar, ya que entienden que su clienta no se encontraba en las mejores condiciones de salud para seguir con el proceso en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

“Tenemos una responsabilidad de prepararnos adecuadamente para representar a Elianni. Necesitamos tiempo para hacer unas solicitudes al tribunal como una orden para tener el récord médico de nuestra representada y tener todas las alternativas”, explicó la licenciada Miriam Ortiz, de la Sociedad de Asistencia Legal (SAL), quien junto al abogado Carlos Rossy Fullana son parte de la defensa de Bello Gelabert.

La jueza del Tribunal de San Juan Yazdel A. Ramos Colón decidió posponer la vista preliminar hasta el 16 de enero así como extender la orden de protección contra Bello Gelabert hasta la misma fecha por lo que, en caso de salir de la cárcel al pagar su fianza, no se podrá acercar a su expareja Yon Arias Lugo ni a la hija de ocho años del querellante.

En abril del año pasado, la mujer de 22 años había enfrentado cargos, que luego fueron archivados, por supuestamente haber dejado sin supervisión a su hija de tres meses en el patio de la residencia de Ramos Colón.

El último incidente en el que se vio envuelta Bello Gelabert se remonta al viernes, 30 de diciembre, día en el que acudió a la residencia del hombre con su hija de un año, y, supuestamente, lo agredió y empujó a otra hija de Ramos Colón, de 8 años. Bello Gelabert enfrenta un cargo de maltrato agravado al amparo de la Ley 54-1989 y un cargo de maltrato de menores, tipificado en el Artículo 59 de la Ley 246-2011.

Posteriormente, los abogados de Bello Gelabert solicitaron también reseñalar la vista de rebaja de fianza para mañana, jueves. A principios del 2023, la jueza Glenn Velázquez Morales le impusó una fianza de $40,000.

Desde el 2 de enero, la joven se encuentra en el Centro Médico Correccional y su abogada indicó que, desde el fin de semana, está siendo medicada. Compartió que están explorando qué tipo de ayudas de salud mental podría recibir Bello Gelabert.

Además, Ortiz mencionó que las únicas personas cercanas a su representada son unas primas que residen en Puerto Rico.

“Estamos en el proceso de evaluar todas las alternativas. A ella no la vemos bien el día de hoy (miércoles) y por eso estamos explorando otras alternativas. Nuestra mayor preocupación es la salud mental de la joven porque no la vemos bien”, explicó.

Indicó que, en comparación a la entrevista que realizaron el martes de la semana pasada, Bello Gelabert se encontraba diferente y no estaba respondiendo claramente sus preguntas.

“El proceso como tal de estar confinada afecta su ánimo así que esperamos que se pueda celebrar su vista de rebaja de fianza y ella pueda salir”, compartió la licenciada Ortiz.

Por su parte, la fiscal Rebecca Matos Guzmán; de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores; indicó que no opondrían a que la imputada tenga alternativas para atender su salud.

“No es parte de la prueba del Ministerio Público si ella tiene condiciones de salud mental. No obstante, el Ministerio Público nunca ha estado cerrado a que ella pueda beneficiarse de un proceso que no sea punitivo. De hecho, el primer caso se trató de trabajar así”, dijo Matos Guzmán al salir de la sala 608.

Explicó que la Ley 54 de Violencia Doméstica es una legislación rehabilitadora por lo que estarían abiertos a que la joven pase por un “proceso de desvío”. “Es una decisión que el Ministerio Público y la defensa podrían tomar en conjunto”, apuntó Matos Guzmán.

A la vista pautada para hoy, acudieron cuatro testigos, entre ellos Arias Lugo, la madre de la niña de 8 años y dos agentes de la Policía. La hija de Bello Gelabert se encuentra al cuidado de su padre, quien tiene la custodia.