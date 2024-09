Acuerdan establecer un “área segura” para acceso a material clasificado de seguridad nacional en caso contra Wanda Vázquez

En junio pasado, ambas partes no habían logrado llegar a un entendido en relación a las medidas de seguridad , por lo que el Ministerio Público solicitó un orden de protección para el material protegido por Ley de “Procedimientos de Información Clasificada” (CIPA, por sus siglas en inglés).

En aquel momento, la Fiscalía pidió el “Área Segura / Instalación de Información Sensible Compartimentada” donde la defensa de los acusados pueden revisar los documentos para preparar su radicación de mociones para el tribunal. Por su parte, la defensa de Herrera Velutini se expresó en contra de las medidas sugeridas , argumentando que la orden “busca requerimientos más allá de lo permitido” Las licenciadas Lilly Ann Sánchez y Sonia Torres Pabón también objetaron de que les obliguen a “viajar a Puerto Rico para revisar, discutir o preparar cualquier escrito que pueda contener información clasificada”. Sánchez tiene su oficina en Miami.

Según se desprende del documento judicial, se mantuvo la designación del “Área Segura” para que la defensa pueda revisar el material, que además de documentos incluye grabaciones. Sin embargo, a diferencia de la propuesta de la Fiscalía en junio pasado, las condiciones acordadas en esta ocasión no detalla si esa “Área Segura” estará en el Tribunal Federal en Puerto Rico.

Añade que ese oficial establecerá los procedimientos de acceso “durante horas laborables” y en otros momentos, según solicitado “razonablemente” y aprobado por el CISO “en consulta con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos”, lo que permite pensar que el lugar estará en alguna instalación bajo el control del tribunal federal, aunque no especifica dónde.

Si revisan alguna grabación, tendrá que ser en dispositivos que no estén conectados al Internet y que no puedan hacer copias, mientras que tendrán que escucharlas con audífonos de cable, no inalámbricos.